"En el pueblo se vive muy bien"

Este reportaje se cocinó unos días antes de la crisis del coronavirus. Una joven pareja que llega al pueblo, el nacimiento de su hijo, una apuesta por la calidad de vida, el valor de lo próximo y armonía con la naturaleza. Objetivos que hoy cobran mucho más sentido, cuando la guerra contra un enemigo invisible y escurridizo como el Covid 19 ha paralizado el planeta y los ojos miran hacían un mundo más sostenible y armónico.

"Lo que está pasando refuerza nuestra idea de que en un pueblo se vive muy bien" cuenta Elena desde Torrefrades, en la comarca de Sayago, donde la lluvia tan generosa permite adivinar una primavera explosiva. "Abrir la ventana y encontrarte este paisaje no tiene precio" expresa Luis Vicente. "Hay gente que vive en Valladolid y Salamanca y ya habla de establecer la primera residencia en el pueblo y dejar la segunda en la ciudad; mira si están cambiando las cosas" cuenta este alicantino al otro lado del teléfono.

La historia, relatada en vivo antes del confinamiento, describe a una joven pareja, José Vicente López y Elena Ferrera, que hace tres años decidió romper con una vida resuelta en Alicante para asentarse en Torrefrades. Una etapa coronada hace tres meses con la llegada al mundo del pequeño José Vicente, sayagués como sus bisabuelos maternos. Tres nuevos pobladores que son agua bendita en tiempos sombríos para el mundo rural.

Lo que menos podía imaginar Elena es que el pueblo de su "infancia feliz", de idílicos veranos con amigos, bicicleta y libertad, sería también el que le proporcionaría un proyecto de vida junto a su marido y su hijo. Esta murciana, licenciada en Derecho y Administración de Empresas con un Máster de Profesorado, ha realizado el viaje de vuelta de un camino emprendido por sus abuelos hace más de medio siglo, cuando emigraron a Madrid en busca de oportunidades.

Lo suyo comenzó cuatro años atrás, cuando Elena y José Vicente pasaron por Torrefrades aprovechando un viaje a Salamanca en las vacaciones de Semana Santa. Hacía tiempo que ella no volvía por el pueblo del que se distanció al comenzar la Universidad. "Cuando vinimos le dije a José, qué pena que todo esto se vaya a echar a perder". Miraba las casas rurales que habían montado sus abuelos cuando se jubilaron y volvieron los imborrables recuerdos de cuando era niña.

Lo que no esperaba la pareja era que esa improvisada visita sembraría la semilla del cambio radical que dieron después. "Por qué no nos vamos para allá" soltó José en aquel viaje. Al alicantino le bastó pisar Torrefrades para quedar prendado de Sayago. "No sé lo que tiene, pero esta tierra te atrapa" confiesa desde la nueva morada, donde construye un taller de aluminio y reformas de viviendas. Al principio Elena pensó que a su marido "se le había ido la pinza". "Cuando volvimos a Alicante seguía muy pesado, pero dije, ya se le pasará". Nada más lejos, a medida que pasaban los días la ocurrencia maduraba para terminar hecha realidad.

Aunque con las ideas claras, la decisión no fue fácil. En Alicante tenían la vida resuelta; él con buen trabajo en un taller de aluminio, reforma y pintura. La familia, los amigos, su casa... Pero algo fallaba. "No tenía vida, vives para trabajar. Estás quemado, estrés, migrañas, no dormía. El paso era difícil porque piensas, lo tengo todo, para qué cambiar. Pero te das cuenta de que no es la vida que tú quieres" cuenta José Vicente.

Para Elena, la posibilidad de encontrar un trabajo como profesora cerca de casa y garantizarse una calidad de vida era remota. "Le dije a José, vale nos vamos, pero vivimos en Zamora, yo en el pueblo no me quedo". Con esa idea volvieron a Torrefrades, los abuelos eran mayores, la gestión de las casas rurales cada vez se hacía más cuesta arriba para ellos, así que pensaron en hacerse cargo del negocio para aterrizar con algo "seguro" en Sayago.

Elena empezó a echar currículos por Zamora, Salamanca y Valladolid y José Vicente pidió el finiquito en Levante ante la incredulidad de su jefe, que hasta se molestó en buscar en Wikipedia el pueblo. "¡90 vecinos dónde te vas a meter, estás loco!". Nada podía con la determinación de la pareja y el 15 de septiembre de 2017 aterrizaban con las maletas en Sayago.

Para asombro de propios y extraños, incluidos sus ahora vecinos, José y Elena se instalaron en una de las casas rurales hasta encontrar una vivienda más apropiada, sobre todo desde la llegada del bebé. "Estamos encantados y la gente nos ha recibido fenomenal, pero es verdad que todavía hay quien se sorprende por el paso que dimos y es que yo creo que en el fondo muchas veces no valoramos lo que tenemos. Eso es un problema educativo, incluso nuestras familias pensaban que si nos veníamos era porque no nos iba bien. Tienes la sensación de que se ve como un fracaso y no es así; al final resulta que en el pueblo se vive muy bien" cuenta Elena.

"Cuando toda la vida has escuchado en casa, vete del pueblo y de repente ven que te quieres venir, no lo entienden" razona esta joven madre, encantada de haber podido cumplir su deseo de vivir y trabajar en Sayago, como profesora de Economía en el Instituto de Muga. "No puedes venir a un pueblo a sentarte, hay que batallar mucho" cuentan. Empezaron por acondicionar las casas rurales, Elena haciendo pequeñas sustituciones en colegios, José realizando todos los trabajos que le salen hasta que en unos meses tenga su propio taller.

¿Echan de menos la ciudad? "Para nada, la ciudad está ahí, a media hora, menos de los que tardan amigos míos de Madrid o Alicante en llegar al trabajo. Salir a la puerta de casa y encontrarte con esas vistas y este aire puro tiene un valor incalculable y encima no te quita de disfrutar de otras cosas. Creo que hemos ido al cine a Zamora más veces desde que estamos aquí que en Alicante".

Con un niño ya sayagués, el futuro de esta familia pinta en rural; el pueblo brinda oportunidades y una calidad de vida que no tiene precio. También hay que contar con zancadillas, empezando por nuevas tecnologías manifiestamente mejorables. "Tenemos Internet en condiciones, pero a costa de pagar mucho más que en las ciudades y no es justo. Hoy día Internet es como el agua, una necesidad para poder trabajar y desarrollar tu negocio, debería considerarse un servicio público" reivindican.

Hartos de discursos hueros, "escritos desde los despachos", como todos los habitantes rurales esta pareja echa de menos políticas realistas que favorezcan la permanencia de los que ya viven en los pueblos y estimulen nuevos proyectos. Poco o nada hacen las líneas de fondos europeos o grupos de acción local si cuando quieres emprender en el mundo rural "primero te piden que pongas el dinero y después te dan la subvención; si la pido es porque no tengo. Cuando estoy empezando es cuando necesito la ayuda, qué sentido tiene que te exijan poner tú el dinero si no lo tienes" reflexiona José Vicente después mover todos los hilos para montar el taller.

Al final eran tan complicadas las ayudas que han decidido ir poco a poco con sus propios medios. "Se llena la boca con la despoblación y en vez de dar facilidades lo que hacen es cansarte y búscate la vida. Todo son trabas. Cuando nos informamos sobre las subvenciones para comprar una casa nos han llegado a decir que son tantos y tan liosos los requisitos que no se han podido aplicar. Y es que si las leyes las hace una persona que está sentada en un despacho en Valladolid y cuando sale se va a su piso, qué idea va a tener de la realidad de los pueblos. Al final han redactado una cosa muy técnica pero no vale para nadie" cuestiona Elena.

"Si las instituciones quieren de verdad luchar por los pueblos que empiecen facilitando estudios en la zona, módulos de Formación Profesional adaptados al mundo rural, porque seguro que se quedarían alumnos ahora obligados a marcharse" cuenta la profesora.

Pero ni todas las zancadillas del mundo han podido con el empeño de estos nuevos pobladores. "Yo le veo futuro a los pueblos porque las ciudades están saturadas, la gente no tiene vida. Hemos venido para luchar y no vamos a parar. Sayago se lo merece y hay algo muy claro: sin los pueblos, las ciudades no viven". Eran palabras de cuando no había estallado la pandemia.

Hoy, en pleno confinamiento, Elena ve su decisión aún más clara. "La crisis sanitaria ha demostrado que se puede trabajar desde casa y desde el pueblo, y eso creo que puede abrir una puerta al mundo rural. Lo que hace falta es que garanticen de una vez las nuevas tecnologías en buenas condiciones".