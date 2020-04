"Hay que ser más permisivos con los niños; en caso contrario, acabarán de los nervios"

"Ya era hora". Es la primera frase que le viene a la boca, preguntado por el fin del confinamiento infantil, a Carlos González, uno de los pediatras más conocidos del país, famoso tanto por sus conocimientos como por las altas dosis de sentido común que transmite en sus libros y sus charlas. Partidario de seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias, cree que los niños pueden realizar algunas actividades fuera del hogar que "no son perjudiciales para nadie".

–¿Qué particularidades presenta el confinamien

– ¿Qué particularidades presenta el confinamiento para los niños?

–Los niños de dos o tres años van a estar en casa felicísimos porque están con su papá y su mamá y lo prefieren a ir a la guardería. Los niños de 6, 8, 10 o 12 años tienen más necesidad de correr, gritar y saltar; el problema es que probablemente lo que tengan más necesidad es de jugar y hablar con otros niños y eso parece que de momento no se les va a permitir tampoco.

–¿Los niños pueden desarrollar problemas psicológicos por no salir a la calle?

–Es un problema, pero no es una cosa gravísima. La diferencia fundamental de cómo van a sobrevivir los niños en el confinamiento va a ser cómo les estén tratando sus padres en casa y claro, los que tengan hermanos se lo van a pasar más divertido. Si estos niños pueden saltar y correr por su casa, pueden hacer un fuerte con el sofá, sus padres les cuentan cuentos, les ponen adivinanzas y papel para dibujar muchos lo van a pasar bastante bien, mucho mejor que cuando se veían obligados a estar separados de sus padres durante horas, comer fuera de casa y no ver a sus progenitores más que a partir de las siete de la tarde. Ahora bien, si les han tocado unos padres que les van a decir, tal como estamos ahora, no pongas los pies en el sofá, estate quieto, no corras tanto, calla, que estoy viendo la tele, estos niños van a acabar de los nervios.

–¿Hay que ser más permisivos?

–En estos momentos en que los niños no tienen ningún otro sitio donde saltar, incluso aquellos padres que tengan ciertas ideas sobre lo que se puede hacer o no en casa deben de ser mucho más tolerantes de lo habitual.Y si el problema es que los vecinos de abajo o de al lado se quejan del ruido, se van a tener de dejar de quejar. Había gente antes que si oían carreras por su techo decían "ya está bien estos niños, si quieren correr que se vayan al parque", pues bueno, ya no se puede decir. Si hay tres hermanos jugando encima tuyo vas a tener que aguantarte.

–¿Tienen los pediatras información de cómo afecta el coronavirus a los niños?

–En la web del Ministerio de Sanidad hay información, aunque no se mantiene muy al día. En la última información detallada sobre los nueve mil primeros muertos sólo había dos bebés y no encontré explicación sobre si tenían o no otras patologías, porque entre los menores de un año es donde se produce mayor mortalidad por grave prematuridad, complicaciones o malformaciones cardiacas inoperables. Entre 1 y 10 años no había muerto ni un solo niño y no recuerdo si había algún adolescente. Está clarísimo que se contagia también a los niños pero casi ninguno acaba en el hospital o se muere por el coronavirus. Y por lo tanto el motivo por el que los tenemos aislados no es para protegerlos, porque no están corriendo un riesgo especial, al contrario, cuando acabe esto y hagamos cuentas se habrán salvado muchas más vidas de niños porque no han podido tener un accidente de automóvil ni ahogarse en la playa o en la piscina que las que se habrían perdido por el virus. Lo que se quiere evitar es que salgan al parque con los padres y se produzcan contagios que se puedan trasladar luego al hogar o los abuelos.

–Parece que los recién nacidos de madre con COVID no padecen la enfermedad.

–Sí, y el recién nacido de una embarazada con COVID no se tiene que separar de su madre según dicen los protocolos.