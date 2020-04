Superar el virus para seguir al frente

El coronavirus le rompió el corazón a Jerónimo Cantuche. No en sentido literal, a pesar de que estuvo postrado en la cama durante más de dos semanas con fuertes opresiones en el pecho. Le dolió porque el virus se hizo con él justo un día antes de que aceptaran su ayuda como enfermero en el Hospital Virgen de la Concha. Este zamorano, responsable del Área de Atención Especializada y anterior secretario general de UGT, como liberado, pidió junto con el resto de compañeros y compañeras a la Consejería de Sanidad de Castilla y León incorporarse voluntariamente al servicio sanitario. Firmó la carta de solicitud el 13 de marzo, una semana después cayó enfermo y, justo al día siguiente, le llegó la aprobación de la Consejería para trabajar. Cree que el coronavirus le alcanzó el 5 de marzo, día de celebración de las elecciones sindicales, aunque también había estado atendiendo en varias ocasiones las preocupaciones de los trabajadores en el hospital. Otros compañeros suyos también cayeron enfermos.

"Notaba dolor de cabeza, pero era uno muy extraño. Como difuso. Después empecé con la fiebre, los dolores musculares y los pinchazos en el estómago", recuerda. A los primeros síntomas, se fueron sumando las dificultades respiratorias, la presión en el pecho y la pérdida de olfato y gusto. "Cuando me subió la fiebre lo que hice fue llamar al número del COVID y al médico de cabecera. Me dijeron que tenía que pasar el aislamiento en casa, que me llamarían todos los días para ver cómo evolucionaba".

Sin embargo, los días se hacían largos y tediosos para Jerónimo. La fiebre de la primera semana le había dejado extenuado. Solo podía estar cómodo si se mantenía sentado. No tenía ganas de leer porque no se concentraba. Tampoco de ver la tele. De nada. "Necesitaba que se hiciera de día para abrir las ventanas de la habitación. Me levantaba, intentaba desayunar. Me sentaba a esperar que las horas pasaran y al final siempre acababa cogiendo agua y lejía para entretenerme desinfectando toda la casa", recuerda.

El hogar era lo que más le preocupaba a Jerónimo durante su enfermedad. Su mujer trabajaba en el hospital atendiendo a los enfermos con positivo en COVID en la quinta planta. "Y cuando acababa su turno le tocaba volver a casa para seguir cuidándome a mí", lamenta. "Estaba enormemente preocupado por ella y eso me generaba mucha ansiedad y estrés".

Para este enfermero zamorano, las consecuencias psicológicas del coronavirus fueron las que más daño le provocaron durante su cuarentena: "Al estrés y los pensamientos negativos se suma la sensación de no saber si lo vas a vencer, de si vas a contagiar a tu familia. Es una situación terrible. Los familiares no dejan de estar pendientes de ti". De la afección psicológica, dice el enfermero, es de lo que no se habla. "Mencionamos todos los días los síntomas y el origen de la enfermedad, pero no se habla también de cómo lo vive cada persona dentro de sí misma".

Completamente recuperado y con el positivo en anticuerpos del test de detección, Cantuche ha vuelto a la faena de inmediato para dar a muchas otras personas lo que él no pudo tener: certezas. Junto con una compañera del gremio, trabaja todos los días en un módulo instalado en la Escuela de Enfermería realizando tests al personal de las residencias zamoranas. Cada día, calcula, hacen más de 80. "Estoy feliz porque me he podido incorporar a ayudar y ahora sé que hay muchas personas que necesitan quedarse tranquilas, saber si lo han pasado o no", explica. "Tras la crisis inicial, el sistema de salud está un poco mejor dotado de material y vamos a ayudar en lo que podamos".

Desde su confinamiento, este zamorano ha tenido tiempo para reflexionar sobre el sistema sanitario, así como sobre la labor de los profesionales y el futuro próximo. "Al principio ni los hospitales ni los centros de atención primaria estaban preparados con los medios suficientes porque nadie pensó que este virus iba a tener la evolución que ha tenido", destaca. "Hubo que cambiar mucho la estructura hospitalaria y crear espacios específicos para atender a los pacientes". También los profesionales sanitarios se vieron en el reto de aplicar protocolos desconocidos hasta entonces. "La lección que nos llevamos", añade, "es que los trabajadores han estado al cien por cien desde el principio. Médicos, enfermeros, celadores, limpieza... todos". "El futuro puede depararnos pandemias similares y necesitamos un sistema protegido, sin recortes", concluye Cantuche.