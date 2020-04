El apagón cultural del coronavirus

El actor y promotor teatral Cándido de Castro vive con una fundada preocupación la crisis que también sufre su sector a raíz del coronavirus y no duda en recordar que la cultura es el recurso al que recurrimos todos durante estos días para soportar mejor el confinamiento.

De Castro vive la reclusión recorriendo páginas web y otras fuentes de información, repasando "las líneas generalistas, estatales, de la Junta o de las instituciones zamoranas, buscando fórmulas de apoyo a la actividad teatral, pero el trato que tiene el Estado a la cultura es una auténtica vergüenza, y más viendo países como Alemania, Francia o Portugal que tienen una atención especial a este sector que es el soporte de todos durante estos días. Porque ahora mismo, ¿qué es lo que estamos utilizando?. La cultura es lo único que nos hace llevar mejor este confinamiento, controlar emociones; escuchando una música, viendo una película, leyendo un libro".

El veterano actor zamorano es un autónomo más que está sufriendo las consecuencias de la pandemia, pero en un sector muy especial como es el del teatro. Desarrolla habitualmente espectáculos unipersonales en los que está acompañado por un técnico y otros eventos bien conocidos en Zamora como es el Microteatro, los Relatos Eróticos, programas sobre violencia de género -el de los zapatos rojos alcanzó un impacto nacional-, "son cosas que generan puestos de trabajo y con las que tendrían que ser sensibles los poderes públicos".

También en este ámbito, el futuro se presenta muy oscuro y De Castro es consciente: "Ya no estamos pensando en octubre, sino casi en el año que viene. A ver cómo resiste un tejido cultural como el nuestro por el que no se han preocupado nunca, no solo a nivel de Zamora sino incluso a nivel regional. Estamos peleando con la Junta que acaba de sacar un plan de choque y les hemos tenido que llamar con carácter de urgencia porque en sus proyectos citaban a las asociaciones sin ánimo de lucro, a los sectores turísticos, deportivos y no hablaban para nada de las artes escénicas". Ante esta situación, el actor zamorano dedica sus horas de confinamiento a hacer de "ratoncillo", buscando ayudas, líneas de financiación que permitan paliar los proyectos que tenía previstos para los próximos meses, como un espectáculo para niños cuyo estreno estaba previsto para el 30 y 31 de marzo y que ha tenido que suspenderse junto a varias funciones que se han perdido ya, y a otros proyectos de trabajo en talleres que estaba desarrollando.