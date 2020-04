Cumplir 104 en el año del coronavirus

"!Quién lo iba a decir, que iba a llegar a cumplir 100 años!", dijo Ana María Bermejo en 2016. Bretocino de Valverde le tributó un homenaje y le entregó una placa y un ramo de flores. Des esto hace ya cuatro años. El viernes celebró su centésimo cuarto aniversario.

El confinamiento por el decreto de alarma frustró las visitas, pero Ana María recibió una sorpresa. La Guardia Civil llegó en coche hasta la puerta de su casa mientras desde el vehiculo sonaba el cumpleaños feliz. La anciana salió a la puerta de la vivienda y escuchó la canción. Dos agentes la felicitaron y la preguntaron cómo se encontraba. Su nieta inmortalizó el momento en un vídeo.

Ana María nació el 17 de abril de 1916, en plena batalla de Verdún, durante la Gran Guerra Mundial. No sería la primera de la que fue testigo. Siendo niña vería pasar la Guerra Civil, cuyo estallido la cogió haciendo pan, y luego la II Guerra Mundial. También vivió su particular guerra particular. Tuvo que luchar contra un cáncer de mama que logró superar. De esto hace ya 39 años."

"¿Cuántos años tiene?", le preguntaron los agentes de la Guardia Civil el viernes. "Habladle alto que no oye muy bien", les pidió su nieta Anabel. "No me acuerdo", respondió la anciana, ante de dar finalmente la cifra de su vida. Una agente le pidió la receta de la longevidad, que en su familia compartieron una hermana y un hermano ya fallecidos. La primera llegó a los 102, el segundo rozó el siglo de vida. Ana María nació en Bretocino y fue la cuarta de seis hermanos. Vivió siempre en el pueblo y trabajó duro en el campo desde pequeña. El viernes recibió numerosas llamadas telefónicas y mensajes de felicitación, pero echó de menos las visitas personales. La pandemia lo impidió, pero no que su hija le preparase su pastel favorito y que disfrutase un rato jugando a las cartas. "Se encuentra bien. Es autosuficiente, aunque ya con sus cosillas", explica sobre su estado de salud su nieta. Ana María vive con su hija Cristina y con el marido de esta.

La vecina más longeva de Bretocino de Valverde ha visto pasar dos conflictos bélicos mundiales, la guerra civil, y otros tantos conflictos modernos, llegadas y caídas de regímenes, cambios de fronteras, y crisis económicas. Tenía dos años cuando se propagó la mal llamada gripe española y ahora es testigo de una pandemia mundial. Pocas personas en el mundo pueden decirlo.