Un apoyo en el instante más oscuro

¿Y ahora qué? La pregunta rondó la mente de muchos sacerdotes cuando el Estado decretó el confinamiento de los ciudadanos en sus casas ante el avance del coronavirus. La incertidumbre puso en jaque a los párrocos, en su mayoría conscientes de la importancia de respetar el cierre de las iglesias sin descuidar a una comunidad asustada, envejecida y acostumbrada a una rutina religiosa con la fe y la socialización como ingredientes principales: "Lo primero es la responsabilidad. Para ser buenos cristianos, primero hay que ser buenos ciudadanos". Son palabras de Héctor Galán, el cura de Almeida de Sayago y diez pueblos más; un hombre acostumbrado, por tanto, a viajar de aldea en aldea, y que de buenas a primeras se vio encerrado y lejos de los fieles.

"Hay que intentar salir de esta situación sin dejar de vivir la fe", explica el sacerdote que, como muchos de sus compañeros ha utilizado los recursos tecnológicos a su alcance, sus dotes como religioso y su imaginación para tratar de mantener vivo el sentimiento de pertenencia y de comunidad. Aun así, hay episodios difíciles de digerir y momentos en los que ejercer en soledad conlleva afrontar un duro trance. En este periodo, por encima de cualquier circunstancia, lo peor son los entierros.

Desde el inicio del confinamiento, Héctor Galán ha participado en siete sepelios: "La familia o la funeraria se ponen en contacto conmigo y fijamos la hora para quedar directamente en el cementerio. El acto se limita a una pequeña oración y es una cosa durísima", asegura el párroco.

La normativa obliga a que las personas presentes en los entierros se limiten a dos o tres familiares, los encargados de la inhumación y el cura: "Estamos despidiendo a la gente en la más absoluta soledad", reconoce el sacerdote de Almeida de Sayago, que intenta estar "más cerca de la familia" para servir de consuelo. Como gesto, las campanas siguen sonando en el pueblo cada vez que fallece uno de los suyos.

La experiencia es similar para Teo Nieto, cura en Aliste, que reconoce la complejidad excepcional que supone decir adiós de este modo a los muertos: "Salgo descompuesto de estos entierros. Ver el dolor de las familias me descuartiza. Para mí, el velatorio es muy importante, porque sirve para masticar el dolor. Además, aquí en los pueblos nos arropamos y acompañamos a la familia", indica el sacerdote que, no obstante, incide en que "ahora debe ser así", y que comparte su experiencia personal: "Estás obligado a hacer una oración rápida, pero intento que no dé la sensación de que se quiere despachar; quiero que sirva de apoyo para los seres queridos".

Desde Montamarta, y con otro puñado de pueblos a sus espaldas, Matías Pérez subraya el peso clave del acompañamiento y elogia la actitud de las familias: "La gente acepta que es imprescindible acudir solo dos o tres al cementerio", remarca el sacerdote. El sistema es idéntico en Zamora capital, como confirma Narciso Lorenzo: "Mi sensación es que ellos terminan agradecidos y nosotros conmovidos",asegura, en referencia a los parientes de los fallecidos.

Para todos, el sonido de las campanas sirve como homenaje popular, aunque no sustituye a la misa de funeral. La idea es que, una vez concluya el confinamiento y la normalidad vaya regresando a las vidas de la gente, esos oficios se puedan recuperar para completar un ritual religioso imprescindible para algunas familias, que buscan aquí el alivio para sus pérdidas.

A partir de ahí, la gestión del duelo queda en manos de las familias, y el apoyo del párroco toma diferentes formas. La habitual en estos tiempos del coronavirus es la comunicación telefónica, ante el veto al contacto personal, pero existen otras maneras de ayudar en la gestión del dolor. Matías Pérez utiliza el blog que abrió hace años en Internet y que ahora se ha revelado especialmente útil. Cada vez que alguien fallece, el párroco sube la necrológica acompañada por una oración dedicada al finado: "Es increíble cómo la gente puede llegar a las familias a través de Internet", afirma.

Ahora bien, lo que no convence demasiado al cura de Montamarta, La Hiniesta o Andavías, entre otros pueblos, es lo de las misas a través de Facebook o Youtube: "Yo no sé celebrar sin gente, me parecería hacer teatro, aunque respeto a quien lo hace", matiza Matías Pérez. Desde su base de operaciones en Almeida de Sayago, Héctor Galán si ha optado por la Eucaristía online. La emite a través de Facebook e incluso busca la participación de los feligreses: "Ellos mismos, por turnos, me mandan las lecturas y las peticiones por audio de Whatsapp", comenta.

Lo cierto es que el seguimiento de las misas por televisión o por las redes sociales se ha convertido en una rutina fija para muchos fieles. Hay cadenas que han incrementado la presencia de actos religiosos en su programación y existen más párrocos que, como Héctor Galán, emiten para sus propias parroquias: "La Eucaristía en sí misma tiene valor porque es el sacrificio de Jesucristo que se actualiza cada vez que celebramos", afirma Narciso Lorenzo, delegado diocesano de Liturgia y uno de los párrocos del Buen Pastor.

Por tanto, "la ausencia de los fieles en el templo no le resta validez a la misa", siempre y cuando estas celebraciones a puerta cerrada se impongan "por necesidad". Para resumirlo, Narciso Lorenzo adapta una fórmula conocida en la Historia por su vinculación al despotismo ilustrado: "Siempre por el pueblo, pero a veces sin el pueblo".

Más allá de las misas, en el día a día, cada párroco se mueve al son de sus inquietudes y de su propia iniciativa. Por ejemplo, Teo Nieto, mantiene activo un grupo de Whatsapp al que envía "una pequeña idea" cada dos o tres días. El cura alistano intensificó ese contacto durante la Semana Santa, aunque los mensajes también incluyen "cuentos, poesía y algunas reflexiones".

Por su parte, Héctor Galán aprovechó la Semana Santa para promover la construcción de una pequeña cruz en los hogares de sus feligreses y fue aportando directrices para cubrirla con la simbología adecuada durante cada momento de la Pasión.

En su caso particular, también conecta con parte de sus parroquianos a través de aulas virtuales de música tradicional, igual que Matías Pérez lo hace mediante bailes, canciones de apoyo o "el aliento de una broma". Aquí, cada uno aporta lo que tiene, desde puntos de vista que a veces distan entre sí, pero que acaban confluyendo en una acción diaria para la que, como todos coinciden en señalar, han empezado a sacar más tiempo: la oración.

En este caso, Teo Nieto lo tiene claro: "Es el momento de sacar músculo espiritual. Nos tenemos que preparar para un después que va a tener varias dimensiones en las que tendremos que estar alerta, desde la económica hasta la religiosa, pasando por la psicológica", reflexiona el sacerdote de Aliste, que también opina que es una buena época para poner el foco en temas trascendentales: "Nos hemos creído inmortales", lamenta.

Esos momentos para la oración forman parte de una rutina que, más allá de todo lo narrado, no deja de ser la de cuatro hombres en una cuarentena solitaria y que han tenido que cambiar de hábitos, nunca mejor dicho. Héctor Galán destaca el aumento del tiempo que le puede dedicar a una de sus aficiones, la investigación sobre folclore tradicional; Teo Nieto, que reside en San Juan del Rebollar, ha aprovechado la amplitud de su casa para montar un circuito en el que hacer ejercicio y procura sacar tiempo para su doctorado en Teología; Matías Pérez disfruta de su huerta y de las vistas a la ermita de Montamarta, embalse mediante, y reconoce que mantiene su hogar "limpio como nunca" mientras se acostumbra al cierre del bar en el que cenaba habitualmente; por último, Narciso Lorenzo se sumerge en el estudio y en la preparación de materiales mientras sigue pendiente del mantenimiento de los templos, ahora vacíos, pero listos para su apertura cuando así lo permita la situación sanitaria.

Así, entre misas online, entierros en soledad, atención telemática a los fieles, oración y pequeños espacios de ocio, discurre la vida de estos sacerdotes zamoranos en cuarentena. Es probable que los curas de más edad cuenten con más dificultades para utilizar según qué recursos, pero la voluntad general de los párrocos es mantenerse cerca aunque no haya contacto físico. O casi. Narciso Lorenzo reconoce que hay una pequeña excepción. En situaciones de "necesidad", el cura sí visita al enfermo para darle la extrema unción. El último apoyo en el instante más oscuro.