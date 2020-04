Pollos vivos a domicilio

La venta de aves para cría ha disminuido hasta un 70% en granjas como la de Francisco José Santiago Santos de Villanueva de Valrojo, destinadas a las explotaciones domésticas. Este pequeño productor continúa con su actividad principalmente de venta directa a domicilio, que ahora supone casi el 90% de lo que vende, por los pueblos de la comarca, pero "no hay movimiento".

En su explotación, al pie de la Sierra de la Culebra, cría pollos y gallinas para su posterior venta a pequeñas explotaciones domésticas y gallineros de particulares para el autoconsumo de pollos y huevos. Una actividad que este vecino de Villanueva de Valrojo completa con la venta de piensos y cereales. Es la tercera generación familiar en el negocio, primero su abuelo y luego su padre que, tras emigrar a Francia y regresar, levantó una nueva nave.

La venta directa de aves y piensos representa actualmente entre el 70 y el 90 %. En menor cuantía había una comercialización directa en mercadillos y ferias municipales que ahora prohibidos. La demanda de pollos para engorde y gallinas para la puesta de huevos aumenta concretamente a partir de Semana Santa, en su caso tiene que comenzar la cría tres o cuatro semanas antes de comercializar los animales porque "no es un producto que puedas sacar de un día para otro, sino que lleva una preparación".

La mayor parte de sus clientes son las personas que residen todo el año en los pueblos, que cuando llega la primavera retoman la actividad del huerto y la cría de aves. En estas fechas había un ligero aumento de jubilados de otras provincias que se instalaban en el pueblo durante unos meses, aunque en su negocio tiene poca repercusión.

Las medidas de protección se extreman también en este caso con guantes quirúrgicos y de tela y mascarillas de máxima protección. El colectivo agroganadero disponía en muchos casos de Equipos de Protección Individual (EPI) propios, ya que se usan en las labores de limpieza y desinfección de las instalaciones, como señala Francisco José. Suele llevar doble par de guantes, uno de ellas de tela fuerte, para evitar lesiones de las garras y picos.

Tanto cuando se desplaza a casa de algún cliente como en la propia nave, extrema las medidas higiénicas. El cambio y lavado de guantes de tela es diario, lo mismo que las prendas de ropa, básicamente porque ahora están sus hijos pequeños y su mujer, que ayudan y enredan en la nave en este largo confinamiento.

A este pequeño productor le sorprende "que los pueblos estén vacíos. Me sorprendió mucho el día que fui a Tábara para unas gestiones y no había nadie en la calle. Estaba todo en silencio y se oía todo. Una sensación muy rara. Impresiona" reconoce. Es normal que en los pueblos pequeños no haya casi gente, pero en los grandes es raro".

Para los residentes en el medio rural "ha sido difícil estar encerrdos. No es fácil que se estén quietos porque están acostumbrados a salir al huerto, a dar un paseo. Pero me ha sorporendido que lo cumplen, no ves a nadie. Siempre había alguno de paseo como si este percal no fuera con ellos". Algunas personas sí han venido al pueblo, a su segunda residencia o por estar empadronados pero "no se dejan ver".

El confinamiento es más llevadero en el pueblo. "No sé si esto servirá para valorar más la vida en los pueblos, frente a una ciudad con masificación, aglomeraciones, prisas". Los servicios básicos son muy limitados en el medio rural, porque hay muchas carencias pero las ciudades pequeñas –al margen del actual Estado de Alarma- brindan la oferta de ocio o compras.