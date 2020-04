Cuarentena pasada por agua

Los zamoranos tienen un consuelo al que aferrarse para sobrellevar el confinamiento: no está haciendo tan bueno como el año pasado por estas fechas. Así, al menos, lo demuestran los datos sobre las precipitaciones proporcionados por la Agencia Estatal de Metereología para la estación meteorológica de Zamora. Entre el 15 y el 31 de marzo, los primeros quince días del estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez para combatir el coronavirus, cayeron 15 litros por metro cuadrado en las calles de Zamora. Durante la misma quincena de 2019 no llegó a caer ni una sola gota de agua.

Aunque ha llovido más que en los mismos días del año pasado, lo cierto es que las precipitaciones no han estado nada equilibradas, sino que se han acumulado en cuatro días concretos: el 16 de marzo (1 litro/m2), el 20 de marzo (0,2 litro/m2), el 21 de marzo (6,8 litro/m2) y el 31 de marzo (6,2 litro/m2). Las horas de sol en este mes, como cabe esperar, han sido menos que el año pasado: mientras en marzo de 2019 se alcanzaban las 165 horas, en marzo de 2020 se superó por poco el centenar. En otras palabras: hubo dos días y medio más nublados en este marzo que hace un año.

Este 2020, por el momento, no está siendo tan húmedo como el anterior –en enero de 2020 cayó la mitad de lo que cayó en el mismo mes de 2020 – pero al igual que marzo, abril también está siendo protagonizado por importantes caídas de lluvia.

En toda la comunidad de Castilla y León han llegado a contabilizarse, de media, diez días lluviosos. Marzo ha sido un mes húmedo en gran parte de la comunidad, si bien muy húmedo en la provincia zamorana. Incluso llegaron a registrarse precipitaciones en forma de nieve, con un promedio de 4 días de nevadas. La AEMET no registra en su base de datos los litros caídos por metro cuadrado cada día de un mes hasta que ese mes no ha pasado por completo, por lo que no es posible saber aún si esta segunda parte de la cuarentena está más pasada por agua que si hubiera caído en 2019. Sin embargo, si algo ha demostrado el confinamiento es que varias procesiones de la Semana Santa zamorana habrían acabado igualmente suspendidas no por el virus, sino por las condiciones meteorológicas. El inicio de la celebración religiosa, que cayó el 5 de abril, dejó una precipitación acumulada superior a los 75 mm. Si se compara con la media de lluvia acumulada entre 1981 y 2010, que fue de 25 mm, eso supone el triple de lluvia en pleno Domingo de Ramos.

El Martes Santo tampoco estuvo exento de precipitaciones. A partir de las 12 del mediodía cayeron lluvias intermitentes a pesar de las altas temperaturas registradas, con máximas de 20 grados y mínimas de 10. Algo similar ocurrió en los días posteriores, que dejaron imágenes de una ciudad gris, vacía y mojada.

En el Domingo de Resurrección, las características varas de flores portadas por los zamoranos hubieran perecido a lo largo de la mañana. Este día llegó a registrar una precipitación acumulada de 100 mm, más del doble de lo que cayó en ese mismo día desde 1981 hasta 2010.

Más lluvia esta semana

El gris continuará siendo el principal protagonista de esta cuarentena, al menos, hasta el próximo viernes 23 de abril. Hoy sábado, la probabilidad de lluvia rondará el 30% y se mantendrá tanto el domingo como el lunes. El martes 21 de abril, por el contrario, hay un 90% de posibilidades de que el agua vuelva a ser el paisaje que los zamoranos vean desde sus ventanas en la segunda parte de esta cuarentena.

La AEMET predice que abril va a terminar con precipitaciones por encima de la media en todo el país. En cuanto a temperaturas, el este mes podría registrar días más fríos de lo normal.