El Ayuntamiento ya valora la opción de cambiar de fecha las fiestas de San Pedro

El Ayuntamiento de Zamora ya valora la posibilidad de cambiar de fecha las fiestas de San Pedro 2020. A pesar de que aún quedan más de dos meses para la semana de festejos en la ciudad, la situación sanitaria ha obligado al equipo de Gobierno a plantearse una modificación inédita, pero que iría de la mano de otras decisiones tomadas por diferentes colectivos de la provincia, como la confirmada cancelación de la romería de La Hiniesta, prevista para el 1 de junio.

En el caso de San Pedro, por el momento, el aplazamiento es solamente una posibilidad. Durante este periodo de confinamiento, los responsables del área de Cultura y de Fiestas están analizando la situación, y tomarán la decisión definitiva en función del avance de la pandemia y de las directrices sanitarias marcadas por las autoridades competentes.

En todo caso, las fuentes municipales consultadas hablan siempre de "posible aplazamiento" y no de cancelación. Es decir, la idea del Ayuntamiento de la capital es trasladar las fiestas a otra fecha si no queda más remedio, pero no suspenderlas definitivamente, salvo que se vea forzado por el avance de la pandemia.

Además, desde el equipo de Gobierno de Izquierda Unida señalaron que el posible aplazamiento de las fiestas y la elección de una hipotética nueva fecha se consultarían primero con el resto de los grupos políticos, al tratarse de una decisión importante para una ciudad que, como toda la sociedad zamorana tiene presente, ya tuvo que prescindir de la celebración de la Semana Santa.

Finalmente, desde el equipo de Gobierno dejaron claro que, antes del estallido de la crisis y de la declaración del estado de alarma "las fiestas estaban ya muy hilvanadas", por lo que la situación actual no está afectando tanto a la planificación de los conciertos y demás actividades, sino a la posibilidad de trasladarlos a las calles en las fechas previstas.

2

Conciertos diarios, algunos gratuitos, casetas. solicitudes.

Feria del ajo y de la cerámica. Ya se irá

5

6

7

Ladillo

8

9

10

Titulillo

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

12