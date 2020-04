La COVID-19 cornea al sector de los toros

De "trágica" califica el ganadero de bravo José Luis Mayoral, de La Bóveda de Toro, la situación en que deja el COVID-19 al sector de este tipo de reses, con un panorama de aniquilación de la campaña de encierros, cortes y demás espectáculos taurinos que tienen a estos animales como principales o esenciales protagonistas.

Buena parte de pueblos de la provincia de Zamora animan sus fiestas patronales con reses bravas, especialmente de La Guareña, Campos-Pan, Alba, Sayago y Tierra del Vino. Toros enmaromados, espantes, encierros camperos y urbanos, corridas de toreros o novilleros, bolsines, rejones y otros espectáculos con caballistas de por medio dan lustre a los carteles y concurrencia de cientos o miles de aficionados a plazas, calles y cosos taurinos.

"El mundo del toro está fastidiado. Le afecta en que, de momento, todo lo que había de festejos está cancelado. Hay pueblos que no los han aplazado, los han suspendido. Vivimos en una incertidumbre porque no sabemos lo que puede suceder" expresa el ganadero, que cada mañana atiende y revisa su explotación de bravo, de divisa verde y blanca, que tiene en Castronuño. Su hermano cuenta con una explotación de vacuno, pero de manso, en La Bóveda.

Repara Mayoral en que la paralización tiene otros muchos implicados porque "no solo afecta al sector ganadero, también a los profesionales que hay alredecor de la fiestas y tradiciones, al despliegue de veterinarios -que muchos viven de los festejos tradicionales- a médicos, ambulancias, seguros... Engloba a mucha gente que vive alrededor del toro, que es una verdadera fuente de recursos".

"En Zamora se consume mucho ganado bravo y son miles y miles los que no se podrán lidiar. Es una repercusión muy grande la que tiene. Pero la incidencia es general. San Fermín, la Feria de Madrid, la Feria de Abril.., nada. Es una incertidumbre y no hay nada claro porque no sabemos si la pandemia avanzará, si se erradicará, si habrá tratamiento, vacuna... Es como un año de sequía o un año malo, pero hay muchas empresas alrededor que son perjudicadas. Los ganaderos haremos lo que podamos y un stok para el año que viene" reflexiona José Luis Mayoral en la misma finca donde viven con una paz casi bucólica los animales.

En su fuero interno quiere pensar que la pandemia será controlada o medio controlada y podamos salvar la temporada "a partir de julio". Pero califica como "algo aventurado" soñar con esta posibilidad.

Al matadero irán destinados los que tienen peor salida, los considerados no aptos para festejos y los que tienen "un feo taurino", pero ¿y el resto?. Destinarlos al matadero supone "una pérdida tremenda" porque animales que pueden andar en los 6.000 euros quedan rabajados a 500. Y está el problema de los toros quinqueños, "que cuando cumplen seis años ya no pueden destinarse a la lidia".

"Es como un tsunami, aunque nos ha pillado a todos" manifiesta Mayoral, que en su criterio podría salvarse de algún modo "con sentido común, porque juntar mil personas en una plaza puede ser una situación de riesgo pero, en un encierro de campo o de calle, si se aplica el sentido común,, la gente puede guardar las distancias y podrían darse".

"La situación no puede ser peor. Los ingresos son tres meses al año y si te quedas con los animales tienes que seguir alimentándolos hasta el año que viene y el coste es tremendo. El que tenga toros quinqueños mal le va a ir porque no sabemos siquiera lo que puede deparar el año que viene, y si se cierra otra vez. Llevarlos al matadero es como si los regalas. La situación es trágica" insiste.

El ganadero de bravo de La Bóveda hace hincapié en que "estamos toda España afectada y lo que queda es echar coraje y tirar para adelante". "Si lo taurino se suspende se tendrá que suspender las verbenas y las discomovidas, y la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción, del 15 de agosto, será un día normal y corriente. Creo que no se pueden cerrar todos los sectores. Aunque sea a mitad de velocidad la rueda debe seguir moviéndose" afirma.

Las cuentas se hacen rápido porque, entre vacas y toros, cada festejo de pueblo puede superar los diez y, en casos, los veinte animales. Ahora misno no hay ninguna previsión ni seguridad en lo que pueda venir, cuando otros años hasta los caballistas afinaban las monturas. El ganadero se dedica todos los días a atender el ganado, a darlo de comer "para que esté bueno y bonito". José Luis Mayoral atiende 160 vacas de lidia, más una camada de añojos, unos erales (cría de más de un año y menos de dos) y unos utreros (de dos años a tres). "De nueve de la mañana a tres de la tarde. Luego me confino en casa" dice Mayoral.