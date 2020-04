Estos aplausos tendrán que esperar

Cuando algo está planeado al dedillo, el mínimo detalle puede hacer estallar todo por los aires. Hace pocos meses los prometidos zamoranos, al igual que las familias con hijos en edad de comulgar, se esperaban que, quizás, un invitado les fallara a última hora o el cátering no estuviera completo. Sin embargo, jamás se hubieran imaginado que una pandemia global truncaría sus futuras celebraciones hasta el punto de verse obligados a posponerlas o, incluso, suspenderlas.

Lorena García y David Sebastián son una de las parejas afectadas por la cancelación de bodas con motivo del coronavirus. Ellos tenían previsto casarse el próximo día 6 de junio en Benavente. "Tenemos ya todo preparado. Llevamos cuatro meses planeándolo. Queríamos casarnos cuanto antes porque tenemos un familiar enfermo y queremos que esté con nosotros, pero ahora hemos cancelado al menos hasta el año que viene", explica Lorena. No solo tenían prevista su boda, también el bautizo de su hija, que tampoco va a poder llevarse a cabo. "Ya teníamos pagada la reserva de todo. Es verdad que no lo perdemos, pero ya lo hemos adelantado".

Igual que los benaventanos, Rebeca y Loren tendrán que esperar a 2021 para celebrar su enlace. Al menos no han tenido que pagar nada por adelantado, por lo que el dinero que tenían reservado para la boda pueden destinarlo ahora a lo que dejarán de ingresar de su restaurante de Bermillo de Sayago, cerrado por el coronavirus. "Estuvimos un año preparándolo. Son 160 adultos y 50 niños", explican. Una asistencia que iba a disfrutar de cátering, pintacaras, hinchables y picoteo a cargo de negocios cercanos a la familia. Ahora, no habrá nada. "Todo el mundo me dice 'bueno, pues el año que viene, doble de fiesta', pero la verdad es que es un palo. No podemos imaginar la gente que ya haya pagado".

No solo las parejas han tenido que dejar sus trajes y vestidos en el armario. Los más afectados por la crisis del coronavirus son todos los niños y niñas que entre abril y mayo iban a celebrar sus comuniones. Con un plazo tan corto, la crisis ha caído como un jarro de agua fría para pequeños y mayores. Paula y Martina son dos niñas zamoranas que no podrán celebrar su comunión este año. La primera lo iba a hacer el 10 de mayo, la segunda, el 31. "A día de hoy nadie nos ha dicho que no se vaya a celebrar, pero lo cierto es que todo se ha paralizado", apunta Ana, madre de Martina. "Los regalos, el restaurante, las pruebas del vestido. Hay regalos uqe ya no sirven porque están grabados con la fecha del 10 de mayo", asegura la madre, quien subraya la "desilusión" de la niña, a pesar de que "ha entendido que ya la celebrará en otro momento".

A lo que más temen los padres de Paula es a que la niña crezca y deje corto su vestido, por el que ya han pagado 400 euros. "No tenemos plazo y no sabemos nada porque no hay una orden oficial sobre si se pasarán las comuniones a septiembre", lamenta Alberto, su padre. "Del restaurante dimos una señal de 300 euros".

El año pasado, la provincia de Zamora celebró un total de 763 comuniones. La media, en estos últimos cuatro años, ha sido de 815. Este será el primero en el que las cifras de las celebraciones se verán amenazadas por algo tan pequeño como un virus.