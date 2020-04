Frágiles y antifrágiles: ¿Quién saldrá fortalecido de todo esto?

A un coste muy alto en vidas y en destrozo económico, esta pandemia nos está dejado algunas lecciones que tardaremos años en olvidar. La primera de ellas es que, en efecto, la modernidad es un mundo en el que "todo lo sólido se desvanece en el aire", como señalaban Marx y Engels en un -afortunadamente- olvidado Manifiesto publicado en Londres en 1848. Y es que la civilización más avanzada de la historia, la época de mayor bienestar que el ser humano ha conocido se ha tambaleado como un castillo de naipes por un virus que saltó de los animales al hombre en un mercado insalubre de una olvidada ciudad china. Pero la fragilidad no es una característica exclusiva de la modernidad, es en realidad consustancial a las construcciones humanas. Otra cosa es que las últimas generaciones parezcan haberlo olvidado. Un vistazo a la historia nos enseña que todo aquello que construimos está condenado a desaparecer, y en ocasiones es por la acción de una naturaleza ciega a la que le importa bien poco que estemos aquí. Las cosas más sólidas que ha conocido la historia se han desvanecido en el aire: la expansión árabe por todo el ámbito mesopotámico que ocupaba el Imperio Persa es inexplicable sin la conocida como "Peste de Justiniano" que asoló toda esa área a lo largo del siglo VI. Una bacteria, la Yersinia pestis cambió la historia del mundo, y algo parecido volvería a hacer en la Edad Media, con aquella legendaria peste negra que cambió la historia de Europa para siempre a partir de 1350 y que también se dejó su huella, por cierto, en las tierras que hoy forman parte de la provincia de Zamora.

Quizá la causa principal de esta fragilidad se debe al carácter cultural de todas nuestras creaciones. Ninguno de los elementos que dan sentido a nuestra vida existen fuera de nuestra imaginación, aunque produzcan efectos reales. No hay Estados, ni naciones, ni ideologías ni nada fuera de los relatos con los que nos manejamos a diario. Somos mamíferos que fabulan y nuestra portentosa imaginación nos ha llevado a dominar la naturaleza, pero este virus nos recuerda que no hemos logrado (¿aún?) despegarnos de ella. Por eso, cuando algo se nos escapa del control, las consecuencias pueden ser devastadoras para las sociedades que con tanto esfuerzo hemos creado. Nuestras instituciones son débiles porque son humanas. Nos ha costado mucho esfuerzo construir sociedades abiertas, sociedades en las que las minorías son protegidas y la discrepancia no es un delito, como para tirar por la borda todo esto ahora. En el horizonte se adivinan tentaciones de gobiernos fuertes y soluciones autoritarias que soluciones por ensalmo nuestros problemas, pero la historia nos ha enseñado que nunca son la solución.

También se observa entre la niebla un chivo expiatorio: la globalización, que según los jeremiacos que nos atizan a izquierda y derecha nos trajo en pocas horas a Europa un virus desde Asia. Pero no es verdad, la gran peste del siglo XIV se originó igualmente en Asia y no tardó en llegar a Europa. La idea de que puede haber mundos cerrados, el mito del Estado nacional de finales del siglo XIX, con sus aduanas y sus fronteras cerradas a cal y canto no es más que una leyenda. Pensar en responder a los problemas del siglo XXI con acartonadas soluciones de finales del siglo XIX no nos llevará a ningún sitio.

Lo que tenemos que asumir de una vez, como sociedad, pero también en la elaboración de las políticas públicas, es que nuestro mundo es mucho más incierto y caótico de lo que nuestro cerebro, habituado a trabajar sobre relatos y marcos mentales, es capaz de digerir. Como en realidad no somos capaces de predecir nada, pensamos que -la idea es del mítico Amos Tversky, eso es "una indicación de nuestra limitada inteligencia, y no de la incertidumbre del mundo". No tenemos respuesta para todo. Casi nada en la vida obedece a una relación causa-efecto. Nuestro cerebro es el que es, y la vida va como va...

Pero sí hay cosas que podemos hacer. Fortalecer el capital social es una de ellas; un capital que no ha parado de descender en occidente desde hace décadas. El ocio solitario y digital es justo el camino contrario al que debemos recorrer cuando todo esto acabe. De la misma manera, tenemos que generar estructuras antifrágiles, es decir, estructuras que se beneficien del desorden y que sean capaces de salir fortalecidas de situaciones como esta, "de prosperar en medio de lo aleatorio y de lo incierto" en palabras de Taleb. Solo este tipo de organizaciones saldrán fortalecidas de la crisis, ya lo verán.

La sombra del castaño de Riohonor, en nuestra Raya, es un buen sitio para sentarse a ver pasar la vida. Un pie en España y otro en Portugal. Un mundo ambiguo: así de sólidas son las fronteras, un mundo que hemos dejado, de manera irremediable atrás. Tenemos que asumir nuestras limitaciones y hacer de ello una ventaja. Nada nuevo bajo el sol, es lo que llevamos haciendo desde que un antepasado nuestro se dio cuenta de que, sobre dos patas en vez de sobre cuatro, podía ver más lejos en la sabana y detectar mejor a los depredadores. Pero también a sus presas.

(*) Politólogo y director de Asuntos Públicos de ATREVIA