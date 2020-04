Una zona en aislamiento constante

"Yo, que he trabajado con ganado toda mi vida, había visto esto en las vacas y en los cerdos, pero no me explico cómo ha podido llegar ahora a las personas". Antolín Garrote reflexiona sentado en una banqueta de madera en la misma puerta de su hogar. Mantiene el cuerpo dentro de la vivienda y son únicamente sus pies los que se atreven a pisar el recibidor que se encuentra ya en el exterior de la casa baja donde vive, en la calle del Pinar, puerta de entrada al compendio de barrios denominado Alviar. A escasos metros de allí, apenas cruzando el paso de peatones, se encuentra el Hospital Recoletas y por eso no son pocas las veces a lo largo del día que ve a los sanitarios completamente uniformados con los equipos de protección individual. "Pero, por más que sigo dándole vueltas a la cabeza, no termino de entender cómo ha llegado el bicho", se pregunta.

A los habitantes de Alviar les gusta decir que son "el balcón de Zamora". Son los vecinos de La Alberca, La Villarina yArenales, a los que se les suman Las Llamas y Siglo XXI. "Aunque las circunstancias de estos últimos son diferentes", explica don Paco, párroco de la iglesia de La Natividad y alma máter de esta zona de la ciudad. El pasado sábado, este cura fue a comprar al supermercado con el dinero entregado por la obra social de las cofradías del Silencio, el Yacente y Jesús Nazareno, así como de los hermanos de paso de La Agonía. Posteriormente, un equipo de Protección Civil recogió los víveres y los fue entregando casa por casa a quien los necesitara. "Es gente humilde y hay que ayudarlos, pero están dando una auténtica lección de esperanza dentro de esta crisis", valora don Paco.

Alviar es una de las zonas más envejecidas y empobrecidas de toda la capital. Buena parte de sus habitantes vive en casas bajas y el índice de desempleo es alto. Pero, allá donde no llegan las instituciones ni sus políticas, llega el cooperativismo. "Si una persona no puede salir a comprar, siempre habrá alguien cerca que pueda coger el coche y entregarle la compra en la puerta de casa", detalla Gracia Cordero, presidenta de la asociación de vecinos. Reconoce esta vecina, porque se define como "una vecina más", que poco saben los unos de los otros durante este confinamiento. "Todos hemos sido muy conscientes de la situación y por eso estamos llevando el aislamiento a rajatabla; solo salen los que tienen que trabajar", comenta.

Es el caso, por ejemplo, de María Bernardo. Vive a pocos metros de Antolín Garrote y cada día tiene que patearse media Zamora para acudir a su puesto de trabajo. No tiene coche; sí mascarilla. Se antoja "absolutamente necesario", cuenta, porque se dedica a los cuidados en hogares y por eso ha tenido que salir de su casa todos los días desde el inicio de esta crisis. Al volver, trae la compra. La que puede. No tener un supermercado a mano hace la vida un poco más difícil a todos en esta zona privilegiada, pero ciertamente apartada de la capital.

El confinamiento se ve aquí de otra manera que en Santa Clara. Porque no existen, ni de lejos, los mismos servicios que en el centro de la capital. Pero hay una cosa, dice don Paco, que sobra. Es el espíritu. "Al final, vamos a tener que salir de esta tarde o temprano; si lo hacemos bien, será más temprano que tarde", añade Gracia Cordero.