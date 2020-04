"El sector primario va a ser la cabeza tractora del resurgir de la provincia"

Si el tiempo no se tuerce, la cosecha pinta bien. Una venturosa noticia en medio del sombrío panorama social y económico que dibuja la pandemia. "Los agricultores y ganaderos daremos el 'do de pecho' por esta provincia" asegura el líder provincial de COAG.

–Es llamativo ver cómo la crisis sanitaria está revelando el valor del campo ¿lo perciben así?

–Lo que reivindicábamos hace dos meses precisamente era esto, que somos necesarios por ser estratégicos y por ser un sector que produce la alimentación de la ciudadanía. Ha tenido que venir una pandemia, por desgracia, para que esto se reconozca socialmente. El propio decreto de alarma nos sitúa entre los sectores que estamos obligados a mantener la actividad, porque somos absolutamente imprescindibles. Si no hubiera agricultores y ganaderos, sin una industria agroalimentaria fuerte y una distribución que pusiera los alimentos a disposición de los consumidores, desde luego si después de una crisis sanitaria si hay una crisis alimentaria sería ya la hecatombe.

–Pero no es el caso, como ahora se está demostrando.

–Afortunadamente en España disponemos de una producción alimentaria para autoabastecer nuestra población y no solo eso sino que además somos grandes exportadores de carnes, de frutas y verduras, hortalizas o vinos. Un montón de producción agraria que no solo mantiene el consumo nacional sino que además podemos exportar a todos los países a precios competitivos y con muy buena calidad.

–Una garantía que a la vez lleva a dar valor al tan traído y llevado mundo rural.

–Ahora sí que esa España vaciada, callada, a la que nunca se le hizo mucho caso, creo que ha quedado de manifiesto que hay que tenerla en cuenta. Y que, en adelante, nunca debemos cometer el error de dejar a la alimentación, a la agricultura y la ganadería en un tercero o cuarto puesto porque somos prioritarios y estratégicos. Y creo que esta lección la va a aprender todo el mundo, no solo en España sino en el resto de los países.

–¿Cree que es la hora de un modelo de producción más sostenible y cercano?

–Desde que entré a formar parte de las filas de COAG siempre he escuchado el concepto de soberanía alimentaria, un modelo de producción agraria que parecía que sonaba a hueco en las múltiples reivindicaciones y ahora se ha demostrado que es el necesario. Si no hay soberanía alimentaria, si no hay un modelo de explotación como el que tenemos en España y en Europa pues probablemente vamos a ver cómo muchos países pueden tener dificultades para abastecerse de la alimentación.

–¿Realmente estábamos tan desorientados como para que a la sociedad haya que recordarle de dónde vienen los alimentos?

–Creo que un poco de desorientación sí que había, sobre todo en generaciones jóvenes que no conocen la realidad agraria y creen que la leche sale de la nevera o que los huevos aparecen allí o la carne sale de las estanterías de las grandes superficies. En las reivindicaciones que hacíamos hace dos meses alertábamos sobre la criminalización por parte de algunos sectores diciendo que no es necesario comer carne, que maltratábamos a los animales o que la contaminación era parte responsable la ganadería. Y ahora hemos visto que con la paralización de la industria y el transporte prácticamente se ha descontaminado la atmósfera. Los agricultores y ganaderos seguimos trabajando y parece que no somos responsables de esa contaminación.

–Hay sectores especialmente castigados por el parón del consumo, las producciones de tostón o lechazo por ejemplo, ¿cómo dar salida al producto?

–El cierre de todas las ventas hacia Horeca (hostelería, restauración y cáterin) es lo más directo porque esos canales salen de una forma directa de mataderos, en el caso de lechazos, cochinillos o cabritos, hacia la hostelería. Esa vía supone aproximadamente un 30% de lo que se produce de lechazo o cabritos. Por eso hemos pedido la intervención, para poder congelar y sacar el producto cuando todo esto pase y darle una salida, porque dentro de la granja ya no pueden estar y hay que sacrificarlos y congelarlos. Como es una situación extraordinaria esperemos que la UE, la que tiene que dar el visto bueno a esta intervención, lo haga lo más rápido posible. Pero hay que decir que, de momento, las cooperativas están recogiendo todos los corderos a sus socios; el problema viene para quien no está integrado en una cooperativa y entonces los tratantes o los operadores de turno les han dejado abandonados a su suerte y no les recogen los corderos. Otra cosa es los precios de los que se están aprovechando algunos operadores y eso es inaceptable, por eso lo mejor es un sistema cooperativo donde todos a una pueden defender mejor tus productos.

–Se han denunciado importaciones de productos cuando los ganaderos españoles no pueden dar salida a los suyos.

–Nosotros de momento no tenemos conocimiento. Si se llama importación al comercio intracomunitario, eso ha existido siempre. El problema es que eso haga un efecto de bajada de precios a nuestros productos o que se traigan lechazos de Francia y se quiera vender aquí con la etiqueta de producto de Castilla y León Tierra de Sabor. Eso sí que es un fraude.

–¿Hay peligro de una caída de precios?

–Vamos a ver cómo evolucionan, creo que no es bueno hablar de crisis en el precio de la leche porque, según los datos que manejamos, por ejemplo en leche de cabra, desde enero para acá se está produciendo y consumiendo más o menos la misma cantidad que el año pasado por estas fechas. Estamos en los mismos índices de consumo que en 2019 y por tanto no tiene que haber ningún problema ni de abastecimiento ni de bajada de precio. Vamos a serenarnos, no es bueno crear esa alarma de que van a caer los precios ni tampoco a subir porque se vaya a aprovechar una circunstancia. Al contrario, los precios tiene que ser justos, que es lo que siempre hemos defendido, y que el consumidor tenga tener esa oportunidad de ser alimentado sin una especulación.

–¿Temen entonces esas tentaciones especuladoras?

–El decreto que aprobó el Ministerio unos días antes de esta crisis establece que tiene que aparecer en los contratos entre el productor y el comprador que se cubran los costes de producción. Ahí queda claro cómo se tiene que hacer la comercialización entre el sector productor y la gran industria agroalimentaria. Sí que ha habido tentación de ofertas de venta por debajo del precio de coste de producción y evidentemente no vamos a permitir que se haga, no solo porque es un insulto al sector sino porque es un fraude de ley. De cara al futuro las empresas agroalimentarias tendrán que respetar los costes de producción y a partir de ahí establecer los precios.

–¿Puede haber problema de mano de obra?

–Sí que puede haber problema porque, de hecho, en circunstancias normales no se encuentran en España jornaleros para determinadas labores. Necesitamos unos 150.000 en todo el país para realizar la recogida de frutas y hortalizas, la temporada de la fresa, espárragos, etc. Con el decreto del estado de alarma el desplazamiento está prohibido, no sabemos cuánto va a durar y hemos pedido que se abra esa puerta con todas las medidas de seguridad necesarias para que estos jornaleros puedan venir a trabajar. De lo contrario sí que podemos llegar a tener un problema y llegar a la escasez de los productos, si no hay nadie que los recoja. (Con posterioridad a esta entrevista se autorizó la contratación de parados con prestación e inmigrantes).

–Ya han llamado la atención con los esquiladores.

–En España casi no hay esquiladores y tienen que venir de Sudamérica y de países del Este. Es una actividad absolutamente necesaria para la higiene de la cabaña de ovino. En Castilla y León hay 3 millones de ovejas y necesitamos ese trabajo ya. Si no pueden venir los esquiladores tenemos un problema.

–La crisis sanitaria va a provocar un enorme golpe a la economía zamorana, ¿qué papel puede jugar el sector primario en la recuperación?

–Sí, han llegado los tiempos de la solidaridad, de tirar todos a una por lo nuestro, por defender los productos de proximidad, nuestros lechazos, cochinillos, nuestra leche, nuestros quesos, defendiendo eso defiendes lo tuyo, lo próximo. Estoy convencido de que va a ser el sector primario, la agricultura y la ganadería, el motor, la cabeza tractora de esta necesidad de resurgir después de la pandemia con lo que crisis económica que arrastrará y más en provincias como la nuestra, donde casi no hay industria. Y donde la agricultura y la ganadería son fundamentales para levantar la provincia. Estoy convencido de que si el año nos acompaña va a dar el do de pecho y va a hacer inversiones las máximas posibles y poner todo de su parte para sacar adelante a la provincia. El agricultor siempre ha sido inquieto y emprendedor, y necesitamos incorporación de jóvenes. Pero las explotaciones que hay van a hacer todo lo posible para que en nuestra provincia se note lo menos posible la falta de inversión y de industria.

–Sobre la mesa de Europa planea el recorte a la PAC, ¿confía en que haya un replanteamiento?

–Ahora no cabe en la cabeza ese 14% que nos querían rebajar antes de paralizarse las negociaciones por la pandemia. Pero desde luego no se debería ni mencionar ese recorte porque es ridículo la cantidad de dinero que supone eso para los miles de millones de euros que se van a necesitar para recuperar económicamente a toda la Unión Europea. Espero que no se les ocurra a los países ricos del norte ni siquiera plantear una bajada, habrá que englobar los presupuestos financieros de la PAC y ahí tienen que ser muy beligerantes nuestros gobernantes en España, Italia, Francia o Portugal para que no haya ni un euro de recorte a la agricultura.