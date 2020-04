Peor fue la guerra

La llegada de la II República y la Guerra Civil crearon el ambiente suficientemente hostil como para que los desfiles de Semana Santa no salieran durante dos años, en 1933 y 1936, y corrieran riesgo, también durante algún otro periodo de la misma década. Eran, hasta ahora, las únicas veces que se había suspendido de forma total la Semana Santa, aunque hay que reconocer que la lluvia ha aguado en muchas ocasiones más los principales desfiles.

Estas suspensiones pre bélicas tenían poco que ver con la medida de salud pública que ha acabado con la Semana Santa de 2020 y tuvieron más que ver con las tensiones políticas de la convulsa etapa de la historia de España.

El punto de inflexion se sitúa en abril de 1931, con la con la proclamación de la II República. "Con el nuevo régimen político la llamada cuestión religiosa pasó a un primer plano del debate. Las Cortes Constituyentes, tras arduos debates, disolvieron la Compañía de Jesús, proclamaron la separación entre Iglesia y Estado y, por ende, defendieron la enseñanza laica", relata Florián Ferrero, que documenta la cuestión tanto en su obra sobre ela historia de la cofradía del Santo Entierro como en la de Nuestra Madre, escrtia con Alberto Martín.

Ese año 1931 la Semana Santa ya había celebrado sus procesiones, por lo que la reacción antirepublicana se traslada al año siguiente, 1932.

En Sevilla no salió a la calle ninguna hermandad, salvo una, mientras que en Zamora llegó a plantearse la misma situación, aunque finalmente salieron a la calle todas menos una, Nuestra Madre, que organizó un acto en San Vicente.

Tal y como relata Ferrero las razones para no sacar las procesiones a la calle "pueden resumirse en el temor ante posibles incidentes durante el recorrido de las procesiones; desconfianza ante el Ayuntamiento y la solución propuesta a las cofradías; instrumentalización del tema por intereses y grupos muy concretos y afán de castigar a las autoridades republicanas por su política religiosa".

Las cofradías decidieron sacar sus procesiones a la calle, "solicitando la pertinente autorización al Gobernador Civil (marcada ahora como obligatoria) e incluso pidiendo al Ministerio de la Guerra la participación de la banda del Regimiento de Toledo nº 35". Se generó un intenso debate social entre partidarios y detractores de suspender la Semana Santa, que se reflejó en la prensa de al época. La incertidumbre fue tal que "tan sólo unos días antes de que diera comienzo la Semana Santa no se había tomado al respecto una resolución definitiva. Finalmente, las cofradías sacaron sus procesiones a la calle en una acción de zamoranismo, tal y como llegó a ser calificada".

En definitiva, salvo Nuestra Madre de las Angustias, el resto de cofradías salió a la calle, "pero se cumplieron los malos augurios avanzados por algunos sectores: se produjeron serios incidentes en algunos itinerarios, en especial, en la madrugada y mañana del Viernes Santo, donde la procesión fue testigo a su paso de blasfemias públicas y cantos profanos".

La tensión reinante continuaría, puesto que al año siguiente, en 1933, ninguna de las cofradías saldría entonces a la calle.

"Después de esta fecha lo harían con intermitencia, aunque el tema nunca estuvo exento de debate: las procesiones volvieron a la calle en 1934 y 1935, suspendiéndose de nuevo en 1936. A los pocos meses, España se sumergía en una cruenta Guerra Civil durante casi tres años".

En 1936 se vuelvió a plantear la salida de las procesiones a la calle "originalmente promovido por coincidir la Semana Santa en periodo electoral. Llegando incluso a intervenir la junta Pro–Semana Santa solicitando del señor ministro de la Gobernación un aplazamiento en la fecha de las elecciones municipales". En cofradías como la del Santo Entierro "tras amplia discusión se tuvo que decidir que si las elecciones se aplazan se celebre la procesión y si no hay aplazamiento que no se celebre este año la procesión del Viernes Santo". Finalmente, no desfiló ninguna de las cofradías zamoranas.

Y en los años siguientes, en plena guerra surgieron las dudas, pero finalmente se celebró la Semana Santa con procesiones.