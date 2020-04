La construcción vuelve al trabajo con una preocupante falta de equipos de protección

La construcción es la principal actividad de las denominadas no esenciales que vuelve al trabajo en esta jornada de lunes. Lo afronta de manera positiva, dado que tiene la oportunidad de recobrar cierto punto de normalidad dentro de esta crisis sanitaria y económica. Pero también existe un punto de preocupación e incertidumbre por no poder garantizar, de momento, todas las medidas de seguridad necesarias. Durante las últimas semanas, las empresas zamoranas han entregado a la Sanidad todos sus equipos de protección para la lucha contra el Covid-19. Ahora, sin reservas y sin mercado al que acudir, se preguntan cómo podrán hacer para introducirse con garantías en este nuevo escenario que se plantea.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Zamora (Aprinza) es uno de los altavoces que el sector mantiene en la provincia. Su presidenta, María Ángeles Mora, asegura que volver al trabajo "siempre es muy positivo", aunque no se dan las circunstancias para hacerlo en total seguridad. "Las empresas zamoranas han donado mascarillas, pantallas y todo tipo de materiales de protección que podemos utilizar en el día a día, y ahora nos encontramos con una falta de abastecimiento de estos materiales que nos tiene en un estado de incertidumbre", señala en declaraciones a este diario.

En la jornada de hoy, reconocen, poco se puede hacer. Tras un parón de la actividad que ha durado diez días, no es fácil recobrar la normalidad porque no existe un botón de encendido y apagado que así lo permita. "Las industrias han estado paradas, no hemos podido hacer pedidos y no hay suficiente abastecimiento como para retomar hoy mismo una obra", señala Mora. "Además, es complicado realizar una obra manteniendo totalmente las distancias de seguridad, lo que nos genera cierto grado de incertidumbre", añade. Una incertidumbre a la que se añade la ausencia de protocolos de actuación. "¿Cómo va desde Zamora una cuadrilla que tiene una obra en un pueblo? ¿Qué hacemos si en una obra da positivo en Covid-19 un trabajador?", se pregunta la presidenta de la patronal inmobiliaria.

Por eso, en el sector no miran tanto el hoy como sí el medio plazo. Los cálculos de Aprinza es que los promotores podrían alcanzar cierto grado de normalidad en el trabajo a partir del mes de julio, aunque la recuperación no llegará hasta el año 2021. Y, en ese momento, habrá que analizar cómo llega esa recuperación. "Lo que nosotros queremos es una recuperación en forma de V y no en forma de L; queremos ser los primeros en salir de esto, aunque para ello tengamos que poner de nuestro propio bolsillo", reivindica María Ángeles Mora. "Lo que está claro es que Zamora debe salir lo antes posible de esto; la pandemia nos ha tocado fuerte, pero quizá no tanto como a otros territorios, y de ahí tenemos que sacar fuerzas para evitar que se produzca la pandemia económica después de la pandemia sanitaria", concluye la presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios.