"Comprar sus productos es una forma de dar las gracias a los ganaderos"

La Diputación de Zamora, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha puesto en marcha una campaña para fomentar el consumo de lechazo, cochinillo y cabrito de la provincia con el objetivo de paliar las consecuencias de la paralización del consumo de estos productos cárnicos por el cierre de la hostelería y la restauración como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Bajo el lema "Ellos siguen trabajando para que nada nos falte", la campaña anima a los consumidores zamoranos a introducir estos productos en la cesta de la compra y ayudar así a un sector que no ha cerrado sus explotaciones en esta etapa de confinamiento, que se mantiene en activo y que sigue trabajando para seguir ofreciendo productos frescos a la sociedad.

El vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de Turismo, Jesús María Prada, que sigue trabajando desde casa, alaba las características y la calidad de estos productos zamoranos y resalta que además son fáciles de cocinar, incluso para los menos expertos en los fogones.

–¿En qué consiste la campaña promocional del Patronato de Turismo para el consumo de lechazo, cabrito y cochinillo locales?

–Consiste en animar a los zamoranos a que consuman estos productos, ya que los ganaderos están teniendo problemas para venderlos debido al cierre del sector de la restauración y también debido a que todos tenemos una concepción de consumo de estos productos asociada a eventos festivos y por tanto, no suelen formar parte de la cesta normal de la compra. Lo que pretendemos es hacer un llamamiento a la solidaridad de la gente para que, en estos momentos, incorporen estos productos en su compra para ayudar a nuestros ganaderos, además de ser productos de calidad y cuya preparación es sencilla.

–¿Por qué ha decidido el Patronato de Turismo hacer esta campaña?

–Nos llegó por distintas vías, tanto por ganaderos particulares como por cooperativas, la preocupación del sector porque el parón de ventas podía llevar a la ruina a explotaciones de este tipo en la provincia. En el Patronato de Turismo tenemos la marca "Patrimonio Gastronómico", que siempre se había asociado más al sector de la restauración, pero entendemos que también los productos, los alimentos y el sector agropecuario y agroalimentario de nuestra provincia son parte de ese "Patrimonio Gastronómico" y por eso decidimos llevar a cabo esta iniciativa.

–¿Por qué el lema "Ellos siguen trabajando para que nada nos falte"?

–Porque es muy descriptivo. Hay muchas personas que durante estos días no han parado, muchos sectores y personas que gracias a su trabajo y a su esfuerzo la gran mayoría podemos quedarnos en casa para parar esta pandemia. Todos esos sectores, que son personas, con familias y con sus preocupaciones, han de tener el agradecimiento de la sociedad. Uno de esos sectores es el de la agricultura y la ganadería, que han seguido al pie del cañón para que podamos tener alimentos frescos. Una manera de dar las gracias es esta, comprar los productos que tienen, echarles una mano y con ese gesto, darles las gracias.

–¿Qué supone el sector ganadero para la provincia?, ¿Dependen de él muchas familias?

–A nadie se le oculta que la provincia de Zamora es una provincia eminentemente agrícola y ganadera, por tanto es un sector básico para el presente y para el futuro de nuestra tierra, además de ser un sector eminentemente rural, que asienta población en nuestros pueblos y permite un equilibrio medioambiental en muchas zonas de nuestra provincia. No me imagino esta provincia sin sus rebaños y eso es patrimonio de todos, todos tenemos que sentirnos orgullosos, por eso esta campaña pide poner ese granito de arena para preservar la esencia de esta provincia, que es el mundo rural. Pero no solo con estos productos, sino con todos los que producen nuestros agricultores y ganaderos y nuestra industria agroalimentaria. A veces es mejor menos banderas y plataformas y más consumir productos de nuestra tierra y comprar en el pequeño comercio de Zamora, ir a sus bares y restaurantes, así nos iría mejor a todos.

–La campaña también cuenta con una iniciativa en redes sociales, ¿cómo se puede participar?

–Sí, un medio importante de llegar a mucha gente es a través de redes sociales. La campaña se ha lanzado en las redes sociales de la Diputación y del Patronato y ha tenido mucho éxito porque se ha visto en perfiles de muchos zamoranos. A los pocos días de lanzarla, nos llamaba gente de toda España preguntando cómo podían adquirir estos productos.

–¿Cuáles son las ventajas de consumir estos alimentos? Además no es necesario esperar a fechas destacadas para consumirlos...

–Claro, es lo que queremos hacer ver, y que en otros productos no pasa, son productos asociados a días especiales, a celebraciones, por lo que su consumo es más puntual. Por eso, otros sectores no están sufriendo de manera tan dura el cierre de la restauración, pero sí quiero dejar claro que si otro sector de nuestra provincia sufriera problemas en el futuro, desde luego ahí estaría la Diputación para echarle una mano como estamos haciendo ahora con estos ganaderos. Y qué decir de las virtudes del producto, natural, de cercanía y de gran potencial nutricional. Además, son fáciles de cocinar, también para los jóvenes y los menos expertos, como es mi caso.

–¿Cómo está viviendo la pandemia del coronavirus?

–Quedándome en casa, como tantos zamoranos; teletrabajando gracias a las nuevas tecnologías, agradeciendo a todos aquellos que siguen al pie del cañón en cada uno de los sectores. La sociedad nunca les podremos agradecer suficiente el que estos días hayan estado ahí dando la cara.

–Uno de los sectores más afectados por esta situación es el del turismo, ¿ya está trabajando la Diputación en este aspecto?

–Desde el primer día somos conscientes de que es uno de los sectores que más va a sufrir por esta crisis y ya he mantenido contacto con diversos colectivos del mismo para implementar ayudas al sector dentro del plan global en el que está trabajando la Diputación en distintos grupos de trabajo. Por suerte, este año contamos con el mayor presupuesto de la historia del Patronato de Turismo y en estos momentos tenemos ese músculo para intentar echar una mano al sector, no solo ahora, sino cuando esto pase para intentar conseguir que el turismo vuelva a nuestra provincia.

–¿En qué consistirá la estrategia de la Diputación de Zamora en el área de turismo para intentar paliar los efectos de la crisis de la pandemia del coronavirus?

–Lo primero es ayudar a la gente, a las personas del sector que han visto como de la noche a la mañana y en una de las épocas más potentes del año, como es la Semana Santa, han tenido que cerrar sus negocios y han visto como su forma de vida se cortaba de raíz. Hay que intentar que esas empresas y esos autónomos puedan capear esta crisis y seguir dentro del sector en la fase de reactivación. Después, todos nos sentaremos para ver estrategias, campañas o medidas que podamos llevar a cabo entre todos para, paulatinamente, volver a las cifras de visitantes que teníamos antes de que esta pandemia nos sacudiera, ya que el sector turístico se había convertido en una de las fuentes de riqueza y futuro de la provincia.