Hoy Viernes Santo, día primero del Triduo Pascual, termina con uno de los momentos más sobrecogedores de nuestra Semana Santa: la procesión de Nuestra Madre. Esta cofradía y esta procesión ha querido la historia atribuirlas a la predicación del gran santo dominico Vicente Ferrer. A las once de la noche cada año ha estado saliendo la procesión, tan nutrida de cofrades, que, ya desde hace años, tiene que organizarse en los alrededores del templo. Mientras aparece, enmarcada en la puerta del paraíso y al abrigo de la maravillosa torre románica de San Vicente, la imagen de Nuestra Madre que lleva en su regazo al Salvador.

Este año, presidenta, junta directiva y capellán, nos sentimos, si cabe, más cercanos a cada hermana y hermano, precisamente porque no podemos estar materialmente juntos. Hemos rezado unidos cada día la novena, gracias a los medios de comunicación. Y hasta las personas más mayores han hecho el esfuerzo de seguirla desde su celular. También hemos manifestado nuestra fe y devoción a la Madre y al Hijo en un besapiés virtual, y así hemos llegado al Viernes Santo. Después de celebrar con emoción la Pasión del Señor, desde una Catedral y desde tantos templos vacíos y a la vez abarrotados de almas, rezaremos en la red la Corona Dolorosa de Nuestra Madre, y nos prepararemos para procesionar a las 23.00 h. desde casa, acompañando con nuestras emociones, recuerdos y plegarias a la Madre y al Hijo.

Tres pasos, y este año pocos pasos para dar, sin flores, ni velas. Pero Jesús aparece ante nuestros ojos en la cruz, como el Santísimo Cristo de la Misericordia y luego, después del descendimiento, en el regazo de su Purísima Madre. Y María de pie junto a la cruz, en su imagen de Virgen de la Espadas. Para luego, en un tercer momento, el más esperado, cuando Jesús ha dicho a cada zamorano: "ahí tienes a tu madre", presentarse como "Nuestra Madre".

Pero si a las imágenes les faltan este año los adornos, y no salen a la calle, Jesucristo y su Madre no dejan de estar a nuestro lado, recibiendo nuestras plegarias, nuestra súplica para que esta pesadilla termine, y todo lo bueno que ha ido apareciendo estas semanas no se pierda. Y esta noche, que anticipa la luminosa noche de la Resurrección, entre los pasos "proyectados", estrenaremos nuevos estandartes, los mejor bordados: los estandartes del trabajo hasta le extenuación de los sanitarios y de todos los trabajadores y servidores públicos, de los que hacen lo posible para que no nos falte nada, de la generosidad anónima de miles de personas, del civismo mayoritario, del trabajo de los estudiantes jóvenes y niños, de los hogares convertidos en oratorios, de la calidez de nuestros vecinos en los balcones, de la atención a los sin techo y de la incesante plegaria de intercesión de los sacerdotes y las religiosas. Esta noche saldrá una procesión virtual y virtuosa.

(*) Capellán de la Cofradía de Nuestra Madre