A 3.000 kilómetros de casa por un virus

En plenas prácticas como cocinero en dos restaurantes de la ciudad de Kosice, gracias a una beca Erasmus+, el coronavirus irrumpió también en Eslovaquia, dejando al zamorano Andrés Fernández sin posibilidad de regresar a su casa. Encerrado en su vivienda, junto a un compañero de León, sigue las recomendaciones de la embajada y del consulado de permanecer en el país. "Las fronteras las cerraron el cuarto día de la cuarentena y nos quedamos sin medios para regresar cuando nos avisaron", recuerda.

La única opción que hasta el momento le han ofrecido llegaba hace poco más de una semana, cuando les informaron de que el cónsul iba a costear de su propio bolsillo dos autobuses que les llevarían por carretera a España a todos los que residen actualmente allí, que se calcula que pueden superar el centenar. "No nos ofrecían mucha seguridad para poder atravesar la frontera y nosotros teníamos que sufragar algunos gastos", explica. El plan era recorrer tres mil kilómetros en tres días, algo que tenían que decidir de manera casi inmediata. "Al final, solo se fueron 24 en ese autobús y no sabemos cómo ha sido el viaje o si han llegado", reconoce. "Hace poco nos enteramos de que se fletaba un avión para los turistas españoles que había en La India, pero esa posibilidad no se contempla en nuestro caso, a pesar de que contamos con una aeropuerto", compara.

La beca de estudios finaliza el próximo día 21, aunque está resignado a tenerse que quedar en Eslovaquia un mes más. "No sé cómo voy a gestionar el tema económico; de momento, lo que nos han hecho es adelantarnos el dinero que nos quedaba de la beca", agradece.

En el país, la cuarentena no es obligatoria, sino solo un recomendación, pero tanto él como su compañero de piso han optado por permanecer en casa y solo salir a la calle lo imprescindible. "Fuera está todo cerrado, así lo decidieron cuando se registró el primer caso de coronavirus en el país. Ahora solo están abiertos los restaurantes que puedan servir comida para llevar, las farmacias y los supermercados de alimentación", enumera.

Las 24 horas del día dan para mucho y Andrés agradece el poder tener acceso a Internet. "Gracias a ello puedo contactar con la familia y los amigos de Zamora y ver series, que ya he perdido la cuenta", bromea. También reconoce que saca algo de tiempo para seguir estudiando, aunque las prácticas tuvieron de suspenderse tras el cierre de los establecimientos donde trabajaba.