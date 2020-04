La Semana Santa de Zamora, de nuevo en "La vida moderna"

"Yo me he puesto a escuchar 'La muerte no es el final' de la Tercera Caída porque ahora mismo yo estaría en Zamora". El televisivo Quequé ha vuelto a hacer de embajador de Zamora -y, en concreto, de su Semana Santa- durante uno de los recientes programas de "La vida moderna", un espacio radiofónico de la cadena Ser que ha convertido de nuevo a Zamora en protagonista.

Quequé alude a la procesión de Jesús en su Tercera Caída con un fondo en el que puede verse la Plaza Mayor de la capital durante el desfile en años anteriores.