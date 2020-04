Ni Villardiegua ni Ferreras de Abajo: el vídeo de los ciervos es un bulo

Seguramente en los últimos días te haya llegado al WhatsApp un vídeo de unos magníficos ejemplares paseando por las calles de Villardiegua. O Ferreras de Arriba. O incluso por Ruidera, en Ciudad Real.

El caso es que ninguna de estas tres localizaciones es la verdadera. Es un bulo. Según el portal Maldito Bulo, dedicado a desmentir este tipo de "fake news", el vídeo está grabado en un pueblo de Italia y además, no es actual. Por lo tanto, no guarda ningún tipo de relación con el confinamiento provocado por el coronavirus. Es decir, estos ciervos no han tomado las calles de los pueblos como consecuencia de la ausencia humana durante este periodo de cuarentena.

Según ha averiguado el portal Maldito Bulo, el vídeo no estaría grabado en Ruidera (Ciudad Real) como le preguntan sus lectores, sino que se habría realizado en el municipio italiano de Villetta Barrea, cerca del parque nacional de los Abruzos. Para ello han buscado imágenes de los ciervos en Google, la calle en Google Street View y el vídeo en sí, que aparece publicado en una cuenta de Facebook ya en mayo de 2019.

Nadie duda del extraordinario patrimonio cinegético de la provincia de Zamora, pero el vídeo es un bulo. Y frente a la ola de desinformación por este tipo de bulos durante la crisis de sanitaria, este tipo de portales ponen freno a las noticias falsas que corren por las redes sociales.