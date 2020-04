Desciende el número de hospitalizados en Zamora a pesar de los 16 nuevos positivos

Manuel Herrera

Zamora registró este domingo 16 nuevos casos positivos de coronavirus, pero vio cómo se reducía ligeramente la presión sobre el Complejo Asistencial. Actualmente hay 12 pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), los mismos que el sábado, y otros 108 hospitalizados en planta, cuatro menos que el día anterior. Este pequeño descenso ayuda a afrontar con una buena perspectiva lo que viene, habida cuenta de que la tendencia nacional y regional ha sido alentadora durante el fin de semana.

Zamora no ha permanecido ajena a esa evolución, aunque los responsables de la Junta, encabezados por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, han incidido durante las últimas horas en la importancia de "no bajar la guardia". Además, la ausencia de test condiciona la visión global sobre la enfermedad. No en vano, aunque los datos oficiales indican que la provincia registra 339 casos, la estimación de las autoridades autonómicas es que la cifra real de pacientes con síntomas compatibles podría situarse en torno a los 1.140.

Por otro lado, el número de fallecidos sigue aumentando diariamente en la provincia. En este caso, la Junta informó de dos muertes más a causa del coronavirus. La cifra total asciende ya a 37, una de las más bajas del país, a pesar de todo.

En el apartado positivo, un día más, la cifra de altas médicas volvió a ser elevada, con otras 10 personas que, sumadas a las 16 del sábado, sitúan el dato de pacientes que han abandonado el Complejo Asistencial con buen pronóstico en 93.

Por último, en lo referente a las residencias, los datos siguen sin variar mucho de un día para otro, y la incidencia en los centros de Zamora sigue siendo menor que en otras provincias. Eso sí, de nuevo, pendientes de los test.