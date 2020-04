Videollamadas de cercanía

"Las nuevas tecnologías tienen una gran utilidad y ahora con el confinamiento me he dado cuenta de la importancia que tiene saberlas utilizar". Así de taxativa se muestra Carmen Quintana quien tiempo atrás cambio su teléfono de teclas por un smartphone y aprendió a sacarle rendimiento en unas clases impartidas por Cruz Roja dentro del curso de promoción de la red social y del envejecimiento saludable, financiado por el IRPF de la Junta de Castilla y León, que cuenta con una parte donde se enseña a los mayores a usar un teléfono.

Esta mujer hasta ahora empleaba fundamentalmente el dispositivo móvil para llamadas, pero ahora con el aislamiento social también su marido y ella están usándolo para videollamadas a través de la aplicación WhatsApp con sus nietos."Disfruto mucho cuando las hacemos con ellos porque me gusta ver sus caras tan bonitas" explica al tiempo que comenta que los más pequeños que viven en Barcelona y tienen siete años y medio "quieren que nos veamos en vez que hagamos llamadas por teléfono sin más" relata con alegría en su voz. "La videollamada nos hace estar más cerca y lo necesitas en estos momentos". Esta abuela ejemplifica que esta semana mantuvo una videollamada con una de sus nietas de Zamora en la que aprendió que al dejar el dispositivo en una mesa "te ven y ves de otra manera y ese día me gustó, fue como si estuviéramos juntas".

Luisa Esteban desde hace dos años posee un teléfono inteligente que aprendió a manejar también gracias a Cruz Roja. "Los hijos y los nietos no tienen la paciencia que tienen ellos (en Cruz Roja) para explicarnos" testimonia entre risas. Esta viuda, que se define como muy sociable y a quien no gusta quedarse en casa, emplea mucho los grupos de WhatsApp y actualmente también las videollamadas gracias a las que puede ver a toda su familia " lo que anímicamente es un alivio". Esta septuagenaria atestigua que ahora emplea mucho todas las posibilidades que le brinda las nuevas tecnologías. Entre los comportamientos que menciona figura la proliferación del envío de vídeos. "Me mandan muchos y soy de mandar muchos, tantos que el móvil lo descargo todos los días", comenta.

También combate su soledad comunicándose más con el móvil Pilar García quien enviudó hace diez años. Sus hijos y nietos viven en provincias cercanas y "ahora hablamos mucho más". Esta voluntaria de Cruz Roja, que añora el poder volver todas las tardes a su tarea, se comunica con los suyos "en función de su disponibilidad. Casi siempre son ellos los que me hacen las videollamadas. "El móvil me está ayudando mucho si no fuera por él...." sentencia.