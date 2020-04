Felicidades en nombre de la ley

Las sirenas retumbaban en la calle Trastola pasado el mediodía de la jornada de ayer. Una patrulla de la Policía Municipal, megáfono en mano, buscaba a Emma. La querían dentro de su campo visual. Que se asomara al balcón. Que apareciera, por favor, Emma. Y Emma salió. Lo hizo desde una ventana llena de globos de colores. Y los agentes celebraron su presencia. "Ahí está nuestra futura compañera Emma y hoy es su cumpleaños", decía uno de los policías. "Queremos que todos los vecinos la feliciten y que pase uno de sus mejores días, aunque sea en estas circunstancias", añadía esa voz. "Porque todos, unidos, venceremos", concluía entre la algarabía de esta zona del barrio de San Lázaro.

Incluso en la peor de las situaciones, algunos sueños pueden hacerse realidad. Como, por ejemplo, que te despierte una patrulla de policía con las sirenas y luces en todo lo alto para felicitarte el cumpleaños. Que se lo cuenten, si no es así, a los siete niños y niñas de Zamora que vivieron ayer uno de los aniversarios más especiales que van a tener en toda su vida. El confinamiento no fue un obstáculo para poder celebrar a lo grande esta fecha tan importante, aunque sí de una manera diferente. En lugar de hacerlo rodeado de amigos, lo hicieron con el cariño de todos los vecinos. Y si no pudieron tener una gran tarta, la compensación llegó con el increíble trabajo de la Policía Municipal, cuyos agentes se han organizado para sacar un ratito dedicado a los más pequeños sin descuidar las obligaciones de proteger a toda la ciudadanía durante este tiempo de incertidumbre.

Lucía, Jorge, Arturo, Emma, Daniel, Fran e Irene celebraron ayer uno de sus cumpleaños más particulares de sus vidas. Y es que no todos los días te saluda la Policía Municipal megáfono en mano y con todas las luces de sus coches encendidas. Durante toda la mañana, los agentes recorrieron diferentes barrios de la capital para tratar de que los aniversarios de estos pequeños fueran lo más ilusionantes posible dentro del confinamiento. Y, por qué no, para subir el ánimo de todos los vecinos que también quisieron salir al balcón para sumarse a las felicitaciones de los pequeños reyes de la calle. Ese es el objetivo de la iniciativa que ha puesto en marcha la Policía Municipal en coordinación con el Ayuntamiento de Zamora y que, en apenas unas horas desde su anuncio, ha colapsado todas las líneas por parte de zamoranos que quieren brindar a sus hijos un cumpleaños inolvidable.

La mecánica, no por simple, deja de suponer un auténtico subidón para su protagonista. En estos casos, niños de 2 a 9 años de toda la capital. Un coche patrulla dobla la esquina del hogar, enciende toda su parafernalia y convoca hasta al más despistado del vecindario para felicitar al cumpleañero. Uno de los agentes toma el megáfono y ofrece toda su empatía a través de un discurso para que el niño o la niña sienta que su cumpleaños sigue siendo igual de importante, aunque tenga que estar todo el día metido en casa. Otro policía vuela uno de sus drones, simplemente, para que el muchacho pueda "flipar" un poco con el dispositivo montado única y exclusivamente para él. Y, para finalizar, un mensaje de ánimo dirigido a todo vecino, e hijo de vecino, que haya querido asomarse a su balcón para participar en esta celebración.

El confinamiento está sacando lo mejor de las personas y el Ayuntamiento de Zamora ha querido aportar su granito de arena en colaboración con la Policía Municipal. Unos agentes que, pese al ingente volumen de trabajo que mantienen durante estos días para que la ciudad cumpla las normas y contenga así la expansión del Covid-19, han sido los primeros en sacar tiempo de su jornada para hacer más agradable este trago a los más pequeños que cumplen años durante estos días. La concejala de Protección al Ciudadano, Concha Rosales, ha asegurado que la Policía Municipal se va a multiplicar para poder estar presente allá donde se le reclame para una de estas celebraciones, aunque los inicios realmente han sido explosivos. Y es que, tras el anuncio de la iniciativa realizado en el mediodía del pasado jueves, el teléfono habilitado para realizar la petición poco menos que colapsó ante el elevado número de solicitudes de los padres y madres zamoranas.

La voluntad de los agentes es la de continuar haciendo felices a los más pequeños y los padres que así lo deseen pueden solicitarlo a través de los canales establecidos por el Ayuntamiento de Zamora. Como decía ese policía, solo unidos se podrá vencer. Y eso empieza por hacer la vida más agradable a los más pequeños.