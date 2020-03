Comprar el periódico en los quioscos, una actividad autorizada al tratarse de un "servicio esencial"

Los periódicos y, en particular, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, seguirán a la venta en los quioscos de toda la provincia, una actividad permitida a pesar del endurecimiento de las medidas al tratarse de un servicio "esencial". El confinamiento autoriza a salir de casa a comprar la prensa, de modo que, a pesar de las restricciones, podrás bajar a tu quiosco más cercano para adquirir el diario y estar al día de tu realidad más cercana.

A pesar de la decisión del Consejo de Ministros de limitar aún más los movimientos a consecuencia de la pandemia, salir a la calle a comprar el diario está autorizado. Así podrás estar al día de toda la información en las dos versiones que ofrece LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: el papel y la web, a través de www.laopiniondezamora.es. Como explicaba la directora del periódico, Marisol López del Estal, en este artículo, "quienes hacemos cada día el periódico vamos a seguir asumiendo el compromiso de informar a los lectores y, de esta forma, mantener a la sociedad informada sobre todo lo relacionado con la crisis del COVID-19".

No obstante y, si en algún momento te has hecho la pregunta de si un periódico o una revista puede transmitir el coronavirus, la respuesta es no. Lo dice la Asociación Internacional de Medios en base al conocimiento de los virólogos, que aluden a la "esterilidad del papel debido a cómo se imprimen y a todo el proceso por el que han pasado, ya que toda la tinta y la propia impresión los hace estériles", apunta la organización, que ha decidio poner fin a los bulos. No ocurre lo mismo en otras superficies, en las que el COVID 19 puede permanecer hasta nueve días.