La contratación temporal aumenta en los sectores de alimentación y distribución en Zamora

Hay otro escenario en la crisis del coronavirus, aquel en el que la pandemia está obligando a firmar más trabajos de contrato temporal para atender las necesidades de la sociedad durante el estado de alarma. Mientras cientos de empresas en la provincia de Zamora realizan ERTEs para poder afrontar la crisis económica provocada por la pandemia, otras pertenecientes a sectores estratégicos durante esta crisis están demandando puestos de trabajo concretos. Así lo han detectado tras esta segunda semana de cuarentena Adecco y Randstad, las dos grandes empresas de trabajo temporal (ETT) que operan en Zamora.

El personal que más se busca estos días en la provincia son cajeros, carretilleros, mozos de almacén, repartidores y reponedores; puestos de trabajo necesarios para que supermercados y otras grandes superficies de alimentación –consideradas de primera necesidad en el estado de alarma– puedan atender a todos sus clientes de manera eficiente.

Desde Randstad, tras un análisis de sus datos, aseguran que "aunque aún es pronto para tomar conclusiones acerca de los perfiles más solicitados en Zamora, la tendencia tanto en la provincia como en otras regiones similares en su estructura productiva están viendo reforzada la contratación en sectores estratégicos como la alimentación, la distribución, el sector químico, el sanitario o el del transporte".

No obstante, el caso del sector de la alimentación es el más llamativo puesto que, tal y como confirman desde Adecco, "si hay contrataciones es en gran parte por personal que no haya querido seguir por miedo al virus, no por falta de plantilla". Fuera de la alimentación y el transporte, el sector de los call-center también ha registrado una tendencia a la alza de contrataciones temporales con el fin de asesorar durante la campaña del Covid-19. El caso más significativo es el de la empresa tecnológica Indra, que ha contratado en toda España hasta a 250 teleoperadores para atender y asesorar a pacientes durante la crisis del coronavirus.