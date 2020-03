Sin "pasaportes" hacia la libertad

Los perros se han convertido en ese oscuro objeto de deseo durante la crisis del coronavirus. Son la excepción del confinamiento y los humanos con quienes conviven pueden sacarlos a la calle, siempre bajo restricciones y sentido común, para que cumplan con sus necesidades vitales. Pero, como dice el refranero: hecha la ley, hecha la trampa. Y por eso no son pocas las personas que han visto en los animales el pasaporte hacia la libertad. Casos hay por toda España. Dueños que alquilan a sus mascotas por horas, perros que caminan derrengados de tantas veces que salen al día e incluso protectoras de animales que se han quedado sin ejemplares ante un crecimiento de la demanda sin sentido. Ahora bien, no en Zamora. Nadie aquí utilizará a los animales para esquivar la cuarentena. Nadie aquí va a adoptar o acoger mientras dure el estado de alarma.

La sociedad protectora Scooby Zamora ha paralizado todos los procedimientos de entrega de animales durante el periodo de cuarentena social. Lo explica Mar Sánchez, voluntaria de la perrera, quien alude, en primer lugar, a cuestiones de seguridad. "Nuestras instalaciones son muy pequeñas y el proceso de adopción implica que las personas pasen dentro del recinto, que permanezcan un tiempo, hablar con ellas, que estén con los animales... No podemos hacerlo en estas circunstancias", explica esta trabajadora. Además, tampoco existe necesidad por ninguna de las dos partes de acelerar el proceso dadas las circunstancias. "A la persona que quiera adoptar un perro, no le importará esperar un mes más para poder hacerlo; ahora, no es el momento", añade.

La seguridad, por lo tanto, es lo primordial en la actualidad para la sociedad protectora de animales, que además tampoco quiere que los perros se conviertan en el salvoconducto de personas cuyo único interés es el de tener una buena excusa para poder salir de casa durante este periodo de cuarentena social. Si se adopta, que sea de verdad. Tanto es así que, incluso, se han paralizado los procesos que sí estaban pendientes antes del coronavirus. "Tenemos gente esperando, pero ahora mismo no podemos dar adopciones hasta que todo esto se tranquilice", concluyen desde Scooby Zamora.