La falta de test del coronavirus en Zamora infravalora la incidencia de la enfermedad

Zamora lleva al menos dos días sin test suficientes para hacer la prueba del coronavirus a todos los casos sospechosos que se encuentran hospitalizados, por lo que las cifras de evolución de la enfermedad son engañosas, ya que en realidad son muy superiores. Llamaba la atención que en las últimas jornadas Zamora se convirtiera en la provincia con menos casos de coronavirus de toda la comunidad, solo 106, sobre todo porque en los dos últimos días ha acumulado tan solo tres casos positivos por jornada, una cifra muy inferior a la del resto de las provincias.

En el ámbito sanitario había voces que advertían de que los datos que se estaban difundiendo oficialmente, 106 casos, con 50 ingresados, once en UCI y nueve fallecidos se antojaban demasiado bajos con respecto a la situación que se vive en el Complejo Asistencial. Y efectivamente, ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, indicaba que no se había podido hacer el test a todos los casos sospechosos hospitalizados, por lo que la cifra de afectados seguramente sea bastante más alta. Habrá que esperar a los próximos días, cuando se logre hacer la prueba a todo el mundo, cuando estos casos reales puedan aflorar también en la estadística. La cifra de fallecimientos como consecuencia del coronavirus, uno más que ayer, con un total de nueve, puede estar asimismo infravalorada, ya que hay muertes no atribuidas al coronavirus a falta de pruebas para comprobarlo. Las 24 altas que se dieron en Zamora, ocho más que en la jornada precedente sí son reales.

Los datos de coronavirus en residencias de mayores en la provincia de Zamora permanecen también estables, con solo dos positivos confirmados y ningún fallecido. El hecho de que sea la única provincia de la comunidad sin fallecidos en residencias por coronavirus puede deberse también a esta causa. Y es que mientras las cifras de fallecidos y positivos no evolucionan los aislamientos no paran de aumentar y llegan ya a 116 personas en residencias y centros similares de la provincia de Zamora, una cifra no demasiado elevada pero si comparable a la situación de alguna que otra provincia de la comunidad.

Los datos registrados por los médicos de familia a través del programa Medora, en cambio, sí indican un aumento de casos con sospecha clínica, 643 ayer, que son 70 más que la jornada precedente. Según estos datos la tasa de incidencia de la enfermdad en Zamora sería la más baja de la comunidad con 405,94 casos por cien mil habitantes.

Entre tanto continúan las carencias de material, paliadas en parte por el que va suministrando la Junta de Castilla y León y particulares y empresas que siguen realizando donaciones, y sobre todo de personal, ya que hay carencias generales de efectivos y sobre todo en ciertos gremios como pueden ser los de enfermería y limpiezas. Precisamente la contratación de este personal es más necesaria que nunca en los hospitales en estos momentos.

Atención Primaria

Mientras tanto, continúa la actividad especial también en Atención Primaria con la mayoría de consultorios locales cerrados aunque en algunos centros, como Zamora Sur, está abierto Morales del Vino y Villaralbo que son dos de las principales localidades de la comarca. En Zamora algunos pacientes constataban las dificultades para conseguir contactar telefónicamente con su centro de salud, concretamente en Santa Elena. En general los médicos atienden a los pacientes por teléfono para resolver el problema o en todo caso antes decidir si requieren consulta presencial.