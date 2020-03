Los desfiles... en su tiempo

La autorización de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano para que las celebraciones de las procesiones de Semana Santa puedan celebrarse el 14 y 15 de septiembre carece de respaldo en las cofradías de Semana Santa de Zamora, que coinciden en no ver con buenos ojos la realización de los desfiles en tales fechas.

Entre los presidentes y responsables de cofradía existen dos pensamientos. De un lado, aquellos que no apoyan el traslado de los desfiles a septiembre pero sí se muestran abiertos a algún tipo de celebración de acción de gracias y aquellos otros que estiman que la Semana Santa tiene solo que circunscribirse al calendario litúrgico. Al margen de ambos postulados, se hallan Vía Crucis y Yacente que estiman que no es el momento para pronunciarse y aluden a que la última palabra la tendrá la autoridad máxima de la diócesis o La Esperanza, que apunta a una acuerdo entre cofradías "para realizar conjunto entre todos, aunque su presidenta no sabe "qué fórmula" frente a Santo Entierro que se decanta, con el respaldo de sus cofrades, por efectuar el acto del Descendimiento o una salia propia de acción de gracias en septiembre.

El sentir mayoritario pasa por no trasladar los desfiles, pero sí dar cabida a una celebración de acción de gracias en otro momento. Este postulado lo defienden el abad del Espíritu Santo Juan Antonio Haedo o el hermano regidor de La Tercera Caída, José Fernández, que opina que "Semana Santa en otras fechas no me parece correcta, aunque podría hacer alguna salida extraordinaria". En la misma línea se manifiesta el presidente del Silencio, Rufo Martínez que deja la puerta abierta a que una celebración de "con algunas imágenes de devoción, pero sin hábitos". Por su parte, el vicepresidente de Jesús Nazareno, Antonio Martín, sostiene que "el Vaticano lanza el guante a las cofradías de Semana Santa, las más organizadas", aunque el 14 de septiembre, laborable, en "Zamora hay otros actos alrededor de la Exaltación de la Santa Cruz". Desde la Vera Cruz, su presidente Teo Hernando califica el comunidado "fuera de lugar" y desde Nuestra Madre, su vicepresidente, José Vidales a título particular, apuesta por una acto de acción de gracias dentro de unos meses igual que el presidente de Resurrección.

La Buena Muerte, Siete Palabras, las Capas, Luz y Vida o Borriquita no quieren procesiones fuera de su calendario. "Las fechas de la Semana Santa son las que son y no tienen sentido trasladarla", opina el presidente de Luz y Vida, Miguel Ángel Regueras quien no apoya la celebración de actos extraordinarios a septiembre.

Este parecer también lo aportan el presidente de la Borriquita que une su procesión al Domingo de Ramos. El abad de la Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena Muerte, Félix Gómez, estima que "el año que viene sacaremos la procesiones lo mejor que podamos, ahora lo importante es que salgamos del pozo" y el abad de las Siete Palabras, Roberto Ariza, atestigua que "a todos nos gustaría celebrarla, pero hacerla en septiembre no tiene sentido. Es mejor esperar al próximo año" o el presidente de las Capas, Antonio Martín, que aboga por celebraciones individuales pues "las salida extraordinarias no han funcionado nunca en Zamora".