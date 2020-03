Veinte sanitarios de Zamora, infectados por el coronavirus y 31 en aislamiento

El 22% de los infectados por coronvarius en la provincia de Zamora es personal sanitario, ya que 20 de los 90 casos detectados en la provincia son trabajadores de este sector, que cuenta además con 31 personas aisladas. Los datos, ofrecidos ayer por la Consejera de Sanidad, Verónica Casado, dan idea del riesgo al que se expone en personal sanitario por culpa de una enfermedad sumamente contagiosa.

No han sido las últimas horas demasiado positivas para la evolución de la pandemia en la provincia de Zamora, ya que si en términos generales en la comunidad parece que se va atisbando una ligera desaceleración en el diagnóstico de nuevos casos en la provincia de Zamora la evolución sigue desbocada, con otros 20 nuevos pacientes diagnosticados, que eleva al cifra a 90 en total.

Pero no todo fueron malas noticias, ya que la UCI alivió ligeramente la presión asistencial, al bajar de once a diez los pacientes ingresados por coronavirus, aunque se mantienen los planes de contingencia para estar preparados ante cualquier escenario. Y entre ellos está la, en palabras de la consejera "extensión de la UCI" que está lista en todos los hospitales entre ellos del Virgen de la Concha por si fuera necesario. No parece, sin embargo que vaya a hacer falta recurrir a habilitar un hospital de campaña en Ifeza, al estilo del montado en el madrileño Ifema, porque el Complejo Asistencial de Zamora tiene capacidad más que se sobra, de momento, para albergar a muchos más de los 43 enfermos de coronavirus que ahora mismo permanecen en planta.

Otra buena noticia es que Zamora es la provincia que ofrece mejores registros, con 90 casos positivos y cuatro fallecidos, sólo mejorados por Palencia, con 64 casos positivos y ningún fallecido. El resto de provincias, incluida Soria, ofrece una peor situación. Además de los casos confirmados la Consejería ha publicado los registrados por los médicos de cabecera en el programa Medora como sospecha clínica aunque no se les haya realizado la prueba. Y ahí también aparece Zamora como la provincia con menor incidencia acumulada de la enfermedad y con menor tasa por cien mil habitantes, poco más de 200 casos, frente a los 600 de Segovia.

Curiosamente Palencia, la provincia con menos casos confirmados, aparece entre las primeras con más sospechosos, lo que puede indicar que aún no haya un criterio homogéneo de registro.