VÍDEO | El zamorano Keibi crea la canción del coronavirus: "Que no me tosas"

"Mira, te lo explico. No quiero pillar el corona. No puedo viajar a cantar a Barcelona. No queda papel ni siquiera en Mercadona y me toca limpiarme el culo con la fregona". Así dice una de las estrofas de "Que no me tosas", la nueva canción del rapero zamorano Christian Mulas, más conocido de forma artística como Keibi.

Como explica el cantante, que sale de su registro habitual con este tema, "esto es para que pasemos la cuarentena más amena". Es consciente de que "van a ser tiempos difíciles" pero precisamente por esa razón "debemos pasarlo lo mejor posible", argumenta. "Lo he hecho con todo el respeto", apunta.

En el videoclip, Keibi aparece vestido con un pijama enterizo de una especie de unicornio mientras ve la tele, hace deporte en una cinta de correr o sale a pasear a una tortuga. "Perdone señor agente, he sacado (a pasear) a la tortuga porque se hacía de vientre. No tengo perrito ni gatito ni serpiente", canta a modo de denuncia en alusión a aquellos que salen a pasear al perro de forma distendida.

El vídeo fue estrenado el pasado miércoles y en apenas una semana ya acumula 13.000 reproducciones.