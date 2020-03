Los trabajadores de la estación de autobús piden más vigilancia contra los "paseantes"

Sigue habiendo quien, a estas alturas, no se toma en serio aquello de la cuarentena social. Conductas irresponsables y egoístas que no solo ponen en peligro a quien las comete, sino que también lo hace para todos los que están a su alrededor. Es el caso de quienes utilizan la "intimidad" de la estación de autobuses de Zamora para saltarse las normas establecidas por el Gobierno de España en lo tocante a la alerta sanitaria. Aquí no me ven, deben pensar. Y, quizá, la Policía no lo haga, pero sí los trabajadores de los servicios mínimos de esta instalación, que ya están hartos de tener que aguantar a estas personas que acuden a los pasillos y hangares, simplemente, a pasear.

La estación de autobuses de Zamora es, desde hace una semana, un lugar casi desierto. Los servicios que conectan la capital con diferentes puntos de la provincia y otros territorios se han reducido, en ocasiones, hasta el 25% y tan solo en las horas de salidas y llegadas de vehículos de transporte se puede vislumbrar algún pasajero. Dos, cinco, quizá diez por trayecto. Sin embargo, junto a quienes hacen un uso responsable de las exenciones de esta cuarentena, aparece un perfil de individuos que en el recinto ya han bautizado como "los paseantes". Personas que, con su actitud totalmente insolidaria, ponen en peligro su salud y la de todos los trabajadores que tienen que pasar allí su jornada laboral.

"Es insoportable y me hierve la sangre cada vez que los veo", reconoce una de estas personas que trabaja para una empresa que opera en este lugar de conexiones. Los servicios mínimos del transporte de viajeros obligan a este empleado a acudir a diario a la estación y por eso sabe de buena mano lo que allí se cuece. "Creo que piensan que, al ser un recinto cerrado, pueden estar más tranquilos paseando que si lo hicieran por la calle, donde les podría parar la Policía; pero lo que están haciendo es ponernos en peligro a todos y provocar que, al final, todos terminemos con 'el bicho' dentro", explica visiblemente enfadado a este diario.

El drama de los trabajadores obligados a acudir a sus puestos de trabajo durante el periodo de la cuarentena social es, precisamente, el de la exposición al virus. Lo hacen con responsabilidad para dar servicio a todos aquellos zamoranos que tienen que desplazarse, pero no están dispuestos a continuar aguantando a este tipo de personas que todavía no ha entendido lo que significa vivir en sociedad. "Nosotros nos jugamos la vida a diario viniendo hasta aquí y lo único que queremos es volver a casa cuanto antes para estar con nuestras familias, pero puede ser que nos crucemos con esta gente y terminemos todos enfermos", reconoce otro de los trabajadores de las instalaciones.

Por esta razón, quienes pasan su jornada laboral en las oficinas o en los hangares piden un mayor control para los "paseantes" durante el estado de alarma. Tan solo ellos rompen una actividad que está muy por debajo de la habitual. Las empresas de transporte provincial han reducido sus servicios hasta en un 75%; un 80% en los casos más extremos. También están sufriendo las consecuencias otras líneas con mayor empaque y volumen de viajeros como es la que conecta con Madrid, que ha pasado de cinco servicios a dos tanto para ir a la capital del país como para volver de ella.

En el caso del histórico transporte que maneja el flujo de viajeros entre Zamora y Salamanca, las salidas han pasado de 18 al día a tan solo tres. Y en lo tocante a la conexión interpueblos, los servicios se han reducido drásticamente tanto en el número de días como en la cantidad de servicios por día. Las empresas, en definitiva, están haciendo caso de las recomendaciones del Gobierno y no son pocas las que, antes de que el pasajero se suba al autobús, ya le advierten de la situación. "Viaje solo si resulta imprescindible. Guarde la distancia de seguridad con los otros pasajeros. No se siente en los lugares cercanos al conductor. Si debe hablar con él, hágalo desde más de un metro de distancia".

El transporte de viajeros, otro de los afectados por la crisis del coronavirus, también merece el reconocimiento de una sociedad que debe permanecer unida.