Los supermercados piden ayuda a la Policía para frenar las aglomeraciones

Los trabajadores de supermercados de Zamora han pedido colaboración a las autoridades para controlar el acceso de personas a sus establecimientos, habida cuenta de que continúan produciéndose aglomeraciones en momentos concretos de la jornada, como puede ser la apertura. El bienestar de los empleados y de los propios clientes es la razón por la cual se ha contactado con la Subdelegación del Gobierno por parte de los responsables sindicales de las plantillas para trasladarles la incomodidad que supone para ellos tener que desarrollar partes de su jornada laboral en condiciones completamente contraindicadas tanto por el Gobierno como por los sanitarios. En ese contacto se ha incluido la petición de que Policía y Guardia Civil acudan a las tiendas y vigilen el cumplimiento de la normativa. Algo que, a día de hoy, no está ocurriendo.

Pese a que las escenas del caos en los supermercados ya son historia, no deja de ser una realidad que cada mañana se producen aglomeraciones de gente a la hora de apertura de los comercios en busca de productos básicos como leche o papel higiénico. Una estampa que preocupa y mucho a los trabajadores de las cadenas en Zamora, que han trasladado ya a la Subdelegación del Gobierno sus preocupaciones, tal y como han confirmado desde UGT Zamora a este diario. A la carga física y mental de los empleados expuestos al virus, hay que añadir ahora estos comportamientos que ponen en peligro no solo a los trabajadores, sino a los clientes. La obligación de guardar el metro de seguridad no se cumple y eso es lo que las superficies zamoranas quieren controlar.

Para ello, se ha pedido la colaboración de la Policía Nacional, Policía Municipal y Guardia Civil, todos ellos a cargo directo del Gobierno, para que "pasen de vez en cuando" por los supermercados y controlen que los clientes se comportan de acuerdo a las pautas establecidas durante este estado de alarma.

Además, desde los sindicatos han hecho un llamamiento a las empresas de supermercados que aún no han reducido sus horarios de apertura al público para que se realice cuanto antes y evitar así una exposición gratuita a sus trabajadores. Una parte importante de las grandes superficies de la provincia de Zamora ya han acotado ese horario de venta al público de 9.00 a 20.00 horas, pero todavía algunas mantienen abierto hasta las 21.30 horas. Algo que, desde UGT, consideran "innecesario" dadas las actuales circunstancias sociales.