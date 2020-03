"En casa, lo ideal sería mantener el horario del instituto y crear una rutina"

La educación es otro de los sectores afectados por la crisis del coronavirus. El cierre de aulas y la enseñanza virtual provocan múltiples dudas a los padres, preocupados también por cómo va a avanzar el curso si el estado de alarma se mantiene. El jefe de estudios del IES María de Molina, el profesor Julio Eguaras, resolvió ayer algunas dudas a los lectores en el chat de la web de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

E Teletrabajo. Los lectores están interesados en cómo se organizan los propios profesores y ahí cada uno tiene sus recursos. "En mi caso, trabajo con grupos de correo electrónico, les envío la actividad en un mensaje grupal, y luego las explicaciones o correcciones, individualmente"; resume Eguaras, quien asegura que "la plataforma Educacyl de la Junta de Castilla y León dio problemas los primeros días, pero los han ido solventando. Muchos docentes en Castilla y León, y en toda España, utilizan herramientas online. Ahora, de repente tenemos que usarlas todos, y todo el alumnado también", señala y explica que existen muchos materiales disponibles en la red, "pero yo recomendaría seguir lo que cada profesor está enviando. Excesiva información por diversas fuentes pude ser perjudicial".

E Curso en suspenso. Sobre cómo va a a evolucionar el calendario escolar, el jefe de estudios del IES María de Molina es contundente: "está claro que lo importante es la salud. Si la situación se alarga, desde luego no va a ser un curso normal". A este respecto, señala que "tanto profesorado como alumnado han entendido lo extraordinario de la situación y están manteniendo el proceso de enseñanza aprendizaje abierto". Y sobre cómo afrontar el día a día en los domicilios, apunta que "evidentemente, el horario se flexibiliza en algunos casos. Si varios hermanos comparten un ordenador, pues no pueden trabajar todos a la vez. Hay que entender cada caso y atender a cada alumno".

E EBAU. Los alumnos de 2º de Bachillerato son en los que más volcados están los profesores, por la prueba que a final de curso tienen para su acceso a los estudios universitarios. "De momento, la EBAU está aplazada, y entiendo que no se plantearán nuevas fechas hasta que la situación sanitaria mejore. Si el estado de alarma e prolonga, veremos", señala con cautela. "La EBAU siempre preocupa. La incertidumbre sobre las fechas aumenta esa preocupación. Pero estoy seguro de que la Universidad también es sensible a la situación y estará estudiando todas las mejores opciones", intenta calmar ante la incertidumbre.

E Sobrellevar la situación. Los lectores, gran parte de ellos padres, se mostraron preocupados sobre cómo repercutiría esta situación entre los niños y jóvenes. "Desde el punto de vista psicológico, creo que la mayoría lo está afrontando con gran entereza y responsabilidad", valora. "Un pequeño porcentaje frivolizará, puede ser. Y otros estarán muy preocupados, tendrán casos muy cercanos de enfermedad, etcétera", pone como ejemplos de los múltiples casos que se viven en cada vivienda.

E Suspensión de clases. Hay muchos que dudan si la administración regional debería haber clausurado los colegios e institutos antes de este lunes. A este respecto, Eguaras indica que "sobre si la Junta tomó tarde la decisión de suspender las clases, se trata de una situación excepcional, que no se había vivido nunca. Y tomar decisiones también es difícil. Es una pregunta que me supera", al igual que no puede responder sobre la vuelta a la normalidad. "No hay fecha para reanudar las clases. Dependerá de si el gobierno central prorroga el estado de alarma".

E Organización. "En casa, lo ideal sería mantener el horario del instituto, pero depende un poco de los medios informáticos de los que se dispongan. Es fundamental crear una rutina de estudio en casa. Mantener un horario estable para levantarse, desayunar, y... trabajar", anima.

E Tiempo de lectura. Para el ocio entre libros, sugiere que "siendo el año Delibes, me parece una gran opción, porque entre sus títulos encontramos temas muy variados y asumibles en distintas edades. Pero también las novelas policiacas de Domingo Villar o Gómez Jurado, la poesía de Karmelo Iribarren o Raquel Lanseros, las novelas gráficas de Paco Roca...", enumera

E Evaluación. La forma de evaluar estos días "dependerá de cada centro. En nuestro caso –el IES María de Molina– se han aplazado exámenes y evaluaciones. Cuando se reanuden las clases presenciales organizaremos un nuevo calendario".