Autismo Zamora aplaude la medida del Gobierno de dejar salir a la calle a este colectivo

La asociación Autismo Zamora se muestra muy agradecida con la medida publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que beneficia directamente a sus usuarios en esta situación de crisis sanitaria. En la instrucción del Ministerio de Sanidad por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se señala que "con el objeto de proteger a los colectivos más vulnerables, se hace preciso dictar una instrucción para aclarar que las personas con discapacidad, que tengan alteraciones conductuales, como por ejemplo personas con diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas, el cual se vea agravado por la situación de confinamiento derivada de la declaración del estado de alarma, puedan realizar los desplazamientos que sean necesarios, siempre y cuando se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio".

Con esta medida, se ayuda a estas familias con una situación que, aunque complicada para todos, es mucho más difícil de llevar por personas diagnosticadas con espectro autista, que pueden no entender bien estas restricciones sobre salidas al exterior y sentirse incómodos tantas horas en casa, con una necesidad creciente de salir a dar un pequeño paseo que puede servir de terapia para llevar mejor el estado de alarma.

La presidenta de Autismo Zamora, Maribel Ramos, espera que, con la ley de su parte, se eviten algunas situaciones vividas por usuarios y sus padres cuando han salido estos días a dar un pequeño paseo por las cercanías de su vivienda. "Alguna madre nos ha llamado toda preocupada porque había salido unos minutos con su hijo y algunos vecinos los habían insultado por la ventana, recriminándoles que no tenían por qué estar en la calle. Una situación que provoca estrés tanto en el niño como en la familia", apoya la presidenta, quien apela a la educación de las personas y a la comprensión de estas situaciones particulares. "No tenemos por qué identificar a nuestros hijos con un brazalete por la calle para que el resto sepa que tiene trastorno del espectro autista, no queremos que se sientan señalados", subraya. Por eso, confía en que la gente "entienda que si ve a una madre o a un padre con su hijo dando un paseo es por alguna circunstancia especial y no tiene por qué recriminarle nada", solicita.