Un zamorano crea un modelo que predice la evolución de la epidemia de coronavirus

El pico máximo de nuevos casos de infecciones en la epidemia de coronavirus se alcanzará aproximadamente a principios de abril, y el de fallecimientos dos semanas más tarde. Además, la crisis del coronavirus podría superar el número de camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos,UCI, de la sanidad española el próximo 26 de marzo, y de ahí "los esfuerzos que nuestras autoridades están haciendo en este momento para crear improvisados centros de asistencia en las proximidades de los hospitales con la movilización del Ejército para lograr este objetivo".

Es lo que apunta el modelo matemático creado por el zamorano Rubén Rodríguez, profesor de la Universidad de Salamanca, quien apunta que "en esta estimación del número de camas de cuidados intensivos no están incluidas las correspondientes a la sanidad privada que, como todos sabemos, en estado de alarma, han sido puestas a disponibilidad del servicio de sanidad pública, por lo que tendremos algo más de margen, y más considerando que el factor utilizado era de 2,5 camas por cada víctima mortal, siendo, actualmente, bastante menor".

La situación, no obstante, es grave, por lo que se convierte en "fundamental que se obedezca estrictamente a las instrucciones de las autoridades sanitarias y que estemos plenamente concienciados de que la situación actual es de la suficiente gravedad como para que todos estemos a la altura de las circunstancias".

El equipo de investigación ha desarrollado un programa que representa tanto la situación actual como el modelo de previsión de evolución del COVID-19 para las próximas dos semanas. Un modelo que está "clavando" las cifras de evolución de la enfermedad, con 14.746 infectados y 638 victimas mortales, frente a los 14.774 infectados y 631 víctimas que vaticinaba el modelo en España.

No obstante, Rubén Rodríguez, indica que a partir de mañana las cifras de víctimas mortales "se van a incrementar y el modelo se va a quedar corto, porque estaba siendo muy conservador confiando en la mejor sanidad pública que tenemos frente a Italia".

Según explica el investigador zamorano, "cuando la curva empiece a no cumplirse es cuando empezarán a surtir efecto las medidas adoptadas, iniciándose una nueva etapa de crecimiento, hasta que el número de nuevos casos alcance su máximo, a principios de abril aproximadamente, y el número máximo de muertes en torno a mediados de abril, es decir, unos 13 días después del pico de contagios, extrapolando lo que sucedió en China, ya que los datos de Italia no podemos considerarlos al no haber llegado a ese pico todavía". Rubén Rodríguez Rodrigo es ingeniero técnico Industrial, ingeniero de Materiales, postgrado en Energías Renovables y profesor en la Escuela Politécnica Superior de Zamora y la Facultad de Ciencias, ambas de la Universidad de Salamanca. Además es doctorando en Química Avanzada por la Universidad Complutense de Madrid.

El profesor zamorano contó con la colaboración del Catedrático de Ingeniería Química y Materiales (UDIMA) Ricardo Díaz Martín, el Catedrático de Ingeniería Química y Materiales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Francisco Javier Pérez Trujillo, y del profesor Anselmo Soto Pérez de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX).

Lo que ha hecho el profesor zamorano es desarrollar una serie de curvas, con un modelo matemático del vector de contagio del COVID-19, para representar la situación actual y prever la evolucion de su impacto en dos semanas. El modelo parte de la fecha en que se alcanzaron los 50 infectados, que fue el 22 de febrero (día 1 del modelo para Italia) y en España el 1 de marzo "por lo que en ese momento les sacábamos 8 días de ventaja para tomar decisiones e implantar medidas de mejora y disminución de contagios". De los datos oficiales, "se observa que no tomamos las mejores decisiones dado que perdimos la ventaja que teníamos sobre Italia 12 días después de alcanzar el infectado número 50, es decir, el 12 de marzo, momento en el que superamos las cifras de Italia en número de infectados".