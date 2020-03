La provincia acumula ya 264 ERTEs que dejan sin empleo a 1.238 zamoranos

La flexibilidad otorgada por las diferentes administraciones para aplicar un Expediente Regulador de Empresas Temporal (ERTE) mientras dure la crisis sanitaria originada por el coronavirus ha supuesto que, en apenas dos días, el número de empresas que los han presentado en la provincia de Zamora ascienda a 264. Un total de 1.238 trabajadores han sido ya despedidos, de manera temporal, ante la imposibilidad de continuar con su desempeño y la previsión es de incremento. Según aclaran desde los sindicatos, no son pocas las firmas zamoranas que tienen ya todos los papeles listos para presentar el ERTE pero todavía están intentando aguantar el temporal. Otras, por el contrario, han optado por la fórmula de dar vacaciones a sus trabajadores y presentar el expediente una vez finalice ese periodo de días disfrutados. La realidad laboral en la provincia no pinta nada halagüeña. Y, esto, no ha hecho más que empezar.

La Consejería de Empleo e Industria es la encargada de tramitar los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que afecten a centros de trabajo pertenecientes a los sectores incluidos en el decreto para combatir el coronavirus conforme al procedimiento simplificado habilitado el pasado martes y con carácter de urgencia. Y, pese a que la política es la de no ofrecer datos, la realidad es que la situación no deja de ser alarmante. Según ha podido contrastar este diario, en tan solo dos días se han presentado 64 expedientes en la provincia de Zamora que afectan a un total de 290 trabajadores. La cifra, pese a ser una de las más bajas de la región, no deja de suponer una losa para el ya de por sí depauperado tejido empresarial de este territorio.

Tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de la nación han mostrado su intención de flexibilizar la presentación de estos expedientes. De hecho, la administración regional ha explicado ya que admitirán como justificante de la causa alegada un "sencillo" formulario tipo, disponible en la sede electrónica de la Junta para todos los interesados. Por lo tanto, en la provincia de Zamora no será preciso que las empresas adjunten a su solicitud de ERTE un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del coronavirus.