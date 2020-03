Coronavirus en Zamora: Santiago Rubio: "La vuelta al trabajo tras un ERTE está garantizada con las mismas condiciones"

El estado de alarma decretado el pasado sábado por el Gobierno ha generado una importante inseguridad laboral provocada el cierre temporal de cientos de empresas y la aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs). Entre tanta información, son pocos los que conocen con certeza lo que realmente significa una suspensión temporal del contrato. Para hacer frente a la incertidumbre, el abogado zamorano y experto en derecho laboral, Santiago Rubio, charló ayer con los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y resolvió las principales claves que preocupan a los zamoranos.

E ERTE. Tal y como explica el abogado, "un ERTE es una suspensión temporal o parcial, es decir, se suspenden los contratos pero continúa vigente la relación laboral con la empresa que cierre temporalmente". Algo muy diferente de lo que supone un ERE, que "implica una extinción definitiva del contrato o un despido colectivo". En otras palabras, tras un ERTE, "la vuelta al trabajo está garantizada con las mismas condiciones laborales".

Paro. Un ERTE no exime del cobro del paro. Desde el primer día de efectos del ERTE, todo trabajador "tiene derecho a cobrar el paro sin que este compute para futuros desempleos". Los días trabajados previos al ERTE, explica Santiago Rubio, "debe abonarlos la empresa que ha recibido el trabajo, pues ha recibido la prestación correspondiente". En este caso particular de estado de emergencia, insiste el abogado, una empresa "no podría alargar el ERTE más allá de esta situación y solo podría mantenerlo si hubiera a mayores otras causas distintas y acreditadas correctamente".

Despidos. Otra cuestión que preocupa a los lectores es si, dada esta circunstancia de epidemia, las empresas pueden despedir a los empleados que considere oportunos. Santiago Rubio es muy claro en cuanto a esta cuestión: "Por esta causa nunca es lícito realizar un despido inmediato. Podrían estar vulnerándose derechos fundamentales. En caso de que ocurra, debe presentarse la correspondiente demanda por despido frente a la Oficina Territorial de Trabajo".

Vacaciones. Durante un estado de emergencia como el que se está desarrollando actualmente,"ninguna empresa puede obligar a sus trabajadores a coger vacaciones". Tal y como explica el abogado, "salvo que exista un acuerdo, las vacaciones deben disfrutarse el resto del año y no en esta situación particular de alarma".

Autónomos. Los autónomos están especialmente afectados por esta crisis laboral. No obstante, Santiago Rubio detalla que tienen posibilidades: "Lo que está claro para los autónomos es que se les exonera del pago de cuotas durante el periodo que dure la situación de alarma". El Gobierno también ha flexibilizado el desempleo en el caso de los trabajadores por cuenta propia, pudiendo "cobrarse bien por cierre de negocio o en el caso de que haya una situación económica lo suficientemente adversa que justifique esta petición". Aunque, subraya, "queda sujeto a lo que decida la autoridad laboral".

Síntomas. Las fuentes de Gobierno calculan un incremento de contagiados durante las próximas semanas, puesto que el virus no presenta afecciones hasta pasados, de media seís días. Santiago Rubio explica que "en caso de que un empleado que no esté teletrabajando note alguna de las afecciones descritas por las autoridades sanitarias, debe comunicárselo inmediatamente a la empresa por e-mail, por teléfono o por cualquier otra vía en la que quede constancia". Una vez hecho esto, "debe pedirse la baja por teléfono al Sacyl, donde indicarán los trámites correspondientes a seguir".

Falta de protección. En caso de que un empleado tenga que acudir a la empresa porque esta no haya cerrado, aplicado un ERTE o facilitado el teletrabajo, deben cuidarse las medidas de protección frente al coronavirus. Si no se equipa a los empleados con lo necesario –guantes, mascarillas y gel desinfectante–, el trabajador no puede negarse a acudir a su puesto, pero "puede intentar recabar alguna prueba para justificar la falta de protección adecuada, como una fotografía o un vídeo, y hacérselo saber a las autoridades pertinentes", detalla Santiago Rubio.

Ayuda. El abogado subraya que todas las medidas probadas por el Gobierno en relación a los ERTEs "entrarán en vigor una vez publicadas en el BOE". No obstante, aconseja "consultar cada caso concreto con un asesor laboral que guíe de la mejor forma posible a cada uno".