"Si somos positivos lucharemos mejor contra el coronavirus, eso seguro"

"El problema del coronavirus hemos de afrontarlo con responsabilidad y con realismo. No es que esté pasando nada, está pasando algo y es muy grave, por supuesto, pero tiene solución y le vamos a dar esa solución. Y tiene un coste, pero hay que mirarlo en función del beneficio que obtengamos posteriormente que es la vuelta a la normalidad. De esto es de lo que nos tenemos que mentalizar". Lo dice el psicólogo Diego Manuel Rodríguez, hasta ahora vocal de Zamora del Colegio de Psicólogos de Castilla y León (que está en pleno proceso electoral).



¿Cómo debemos afrontar la crisis del coronavirus?

–Hemos de prestar atención a lo que nosotros estamos sintiendo, si percibimos que hay algún síntoma, ser responsable y desarrollar todas las medidas de prevención que nos han comentado, como lavarnos las manos o evitar contactos físicos, pero teniendo en cuenta que esto es una situación pasajera y que evidentemente vamos a ser capaces de afrontar. Es decir, hemos de estar pendientes, pero siempre con una actitud positiva.

¿Cómo se hace eso?

–Hay que ser capaces de controlar las ideas negativas a través del razonamiento. Hay que poner freno al miedo, por ejemplo. No hemos de hacer comentarios tremendistas o negativos, sino simplemente responsables. Estamos viviendo una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias, las aplicaremos durante un tiempo y finalmente todo esto pasará y recuperaremos nuestra vida cotidiana.

–¿Arrasar con el papel higiénico de los supermercados responde a algún tipo de miedo irracional?

–Son miedos irracionales que en muchas ocasiones son heredados. Estamos acostumbrados a ver en determinadas películas, en momentos de crisis, cómo se hace un acopio masivo, sin ninguna razón, de determinados productos de primera necesidad, como es el papel higiénico. Es curioso, porque este virus cuando se materializa en la patología realmente no provoca descomposición, por lo tanto no tendría mucho sentido; sería a lo mejor más razonable llevarte a casa latas de conserva o alimentos no perecederos que pudieran resistir ante esta situación de emergencia. Pero tampoco es necesario, porque los supermercados van a seguir abiertos y las instituciones no se cansan de repetir que el abastecimiento de momento está garantizado. Por lo tanto, es miedo, una materialización del miedo y de algo que es muy importante y ahora debemos tener presente, la ansiedad.

–¿Qué diferencia hay?

–La ansiedad es un miedo irracional y anticipatorio que proviene de valorar la incertidumbre como una amenaza y a nosotros incapaces de afrontarla. Nadie sabe hasta donde puede llegar lo que está pasando, esa incertidumbre la valoramos en negativo y nos vemos incapaces de afrontarla. Por eso hacemos acopio de alimentos y de otros productos como si fuera un apocalipsis. Y no es un apocalipsis, es una pandemia. Deberíamos ser un poco más razonables y optimistas, en este sentido.

–¿Hay cierto componente de contagio, nos podemos dejar en un momento arrastrar por la masa?

–Es lo que debemos evitar a toda costa. El cerebro humano es que es incapaz de procesar en negativo y no está preparado para gestionar adecuadamente la incertidumbre. Si a ti te entra el miedo porque esto va a ser un cataclismo, dirige tu pensamiento al momento en que todo esto termine y recuperes tu vida. Fantasea si es necesario. Por otra parte, hemos de ser capaces de reorientar esa incertidumbre en positivo, de tal manera que sin restarle importancia al problema y siendo responsables adoptemos una actitud positiva y dejemos de hacer de emitir todas estas conductas desproporcionadas de acopio, de miedo, de negatividad, que no van a contribuir en absoluto a que se solucione el problema.

–Tiene ventajas, entonces, ser positivos.

–Porque además en las cuestiones del sistema autoinmune nuestro estado emocional es muy importante. De hecho si somos positivos lucharemos mejor contra el virus, eso seguro.