La epidemia de coronavirus da una tregua en Zamora, que mantiene cinco pacientes

La epidemia del coronavirus ha dado una tregua en las últimas horas en Zamora, después de que en la jornada anterior se duplicaran con creces los casos detectados en la provincia, que pasaron de dos a cinco. El último informe de situación emitido por la Consejería de Sanidad mantiene en cinco el número de casos positivos al virus en Zamora, si bien uno de ellos no lo están llevando las autoridades sanitarias provinciales, sino las de León, ya que fue en esa provincia donde se detectó al paciente, si bien es cierto que su tarjeta sanitaria corresponde a esta provincia.

Serían por tanto cinco casos oficialmente de enfermos zamoranos, pero solo cuatro de ellos residentes en la provincia de Zamora. De ellos dos permanecían ayer ingresados en el hospital Virgen de la Concha, uno de ellos en la UCI y otro en planta. El de la UCI es el varón de 70 años de Montamarta que fue el primer caso diagnosticado en la provincia de Zamora, y que continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos, estable, según la información recabada por este diario.

Los otros dos pacientes diagnosticados se recuperan en su domicilio, en régimen de aislamiento y en principio su estado de salud es bueno.

Por otra parte, familiares de los dos primeros casos de coronavirus detectados en Zamora han denunciado públicamente la existencia de personas que han convivido con ellos, que en estos momentos tienen síntomas, pero no consiguen que nadie les preste atención para aplicarles lo que corresponda del protocolo. Estos familiares están intentando evitar tener que acudir a urgencias, pero ya se lo estan planteando ante la falta de respuesta que, a su juicio, están teniendo las autoridades sanitarias. Las mismas fuentes explican que su médico de Atención Primaria sí permanece pendiente de su estado de salud. "Igual no hay más casos positivos en Zamora porque no hacen las pruebas", señaló un familiar.