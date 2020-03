El teléfono de información del COVID-19, con problemas de saturación

Los zamoranos que han tenido necesidad de utilizar el teléfono de información sobre el coronavirus, el 900 222 000 se han encontrado con la desagradable sorpresa de que es imposible conseguir que nadie les atienda, aunque sean personas con síntomas y que han estado en contacto con algún posible foco de riesgo. La Consejería de Sanidad reconoce que la gran cantidad de llamadas recibidas ha hecho que la capacidad de respuesta no sea la adecuada, por lo que ha tomado la medida de contratar a diez telefonistas más para atender la demanda de los ciudadanos. En todo caso este teléfono solo debe usarse por parte de la persona que tenga síntomas compatibles con el Covid-19, es decir: tos, fiebre y dificultad respiratoria. Quienes sólo quieran información sobre la enfermedad, no deben usar este teléfono, con el fin de no saturar la línea, ya que pueden conseguirla en el apartado sobre coronavirus del Portal de Salud de Castilla y León, al que se puede acceder mediante este link: Información Covid-19 Portal de Salud Castilla y León

Si lo que necesita el usuario es una consulta clínica si es adecuado llamar al 900 222 000 antes de acudir a los servicios de urgencias o centros de salud. También hay otra alternativa, que es la de llamar directamente al centro de salud. El caso es que hasta el momento resulta prácticamente imposible ponerse en contacto con el teléfono habilitado por la Junta.