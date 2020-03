Los profesionales piden que se asegure el suministro del material sanitario

El Colegio de Médicos de Zamora lanzó ayer un comunicado en el que llama a los zamoranos a que "se queden en casa en los próximos días y eviten espacios públicos", además de no acudir a los centros de salud "si no es imprescindible, ni acudir a los servicios de urgencia si los motivos no son de fuerza mayor". Ante la epidemia del coronavirus los galenos solicitan posponer determinadas consultas o intervenciones no urgentes".

Por su parte Mercedes Gago, presidenta del Sindicato de Enfermería pidió un refuerzo de las plantillas de enfermeras para evitar, entre otras cosas, que se vayan a otras comunidades autónomas. Aunque de momento parece que el material de protección para los profesionales es suficiente, Gago hizo un llamamiento para que haya previsión en ese sentido y evitar que pueda escasear en un momento determinado y aumentar los contagios entre el personal sanitario. Jerónimo Cantuche, de UGT señaló que como en cualquier tipo de crisis novedosa, la respuesta no es fácil, porque "los equipos no están engrasados", aunque destacó la profesionalidad de todo el personal, no solo el sanitario propiamente dicho, para atender a los pacientes. Cree que se cuentan con las medidas de protección adecuadas, en principio los profesionales no tendrían por qué infectarse, pero "el miedo es libre. Prima, no obstante, el sentido de la responsabilidad en estos momentos".