Preparados para no salir de casa

Los supermercados de la ciudad se quedaron ayer sin género en todo lo relativo a productos de primera necesidad. Lo que durante la jornada del martes y el miércoles se había convertido en una situación puntual, en un puñado de establecimientos y relacionado con unos pocos productos, viró ayer en algo generalizado.

Productos de primera necesidad como el papel higiénico eran directamente ilocalizables en la mayoría de los supermercados de la capital incluso desde antes del mediodía. Las frutas y verduras de muchos supermercados se acabaron antes de la hora de comer y los botes y latas de conservas eran difíciles de conseguir. Otros productos de limpieza, como el jabón de manos, eran también muy demandados por los zamoranos.

La realidad es que ayer cundió el pánico a no poder salir de casa durante las próximas semanas. Con todo, cabe resaltar que la recomendación que ayer hizo la Junta de Castilla y León sobre cerrar comercios y locales no tiene que ver con los supermercados ni con los negocios en los que se vendan productos de primera necesidad. El sector, por su parte, sigue apuntando que el abastecimiento está garantizado pese al repunte de la demanda de los últimos días. Aunque cierren tiendas y bares también permanecerán abiertos establecimientos considerados como de primera necesidad, como las farmacias o las estaciones de servicio, aunque se recomienda a la población que no acuda a ellos ni salga de casa si no es estrictamente necesario.