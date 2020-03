La hija del primer afectado por coronavirus, segundo caso positivo detectado en Zamora

El segundo caso de coronavirus identificado en la provincia de Zamora tiene mucho que ver con el primero, detectado en un hombre de 70 años ingresado en la UCI del Hospital Virgen de la Concha, ya que ha afectado a su hija.

La secuencia de los hechos arranca ya desde hace unos días, cuando los familiares se acercaron a las urgencias de Atención Primaria con el hombre de 70 años, que en un primer momento es enviado a su casa, pese a que ya entonces había mencionado que participó en una excursión a Benidorm. Se puso peor y fue cuando se le traslada en ambulancia hasta el Complejo Asistencial, donde se le practicó la prueba del coronavirus que el martes daría como resultado el primer positivo de la provincia.

Por entonces tanto la hija como el yerno, con fiebre, habían estado llamando tanto al 1-1-2 como al teléfono específico del coronavirus, el 900 222 000, pero al no obtener ningún resultado resolvieron acercarse hasta las Urgencias del Hospital Virgen de la Concha donde recibieron el tratamiento adecuado, les recogieron muestras y los remitieron a su domicilio para la cuarentena. Los resultados se daban a conocer ayer y en el caso de la hija dieron positivo, mientras que los de su marido no proporcionaban un resultado concluyente. A la madre, esposa del paciente ingresado en la UCI, no se le ha hecho la prueba del coronavirus porque no presenta síntomas. Los tres, la madre, la hija y el yerno, guardan la obligatoria cuarentena en un piso de la capital aunque afortunadamente se encuentran en perfecto estado de salud, por lo que, al menos de momento, el aislamiento es más una medida de precaución que otra cosa.

Es, por tanto, el estado de salud del primero de los infectados por coronavirus de Zamora el que mas preocupa, aunque las noticias que llegan es que permanece estable, aunque estos tres miembros de su familia más cercana no puedan ni acercarse por el hospital.

De momento la Junta no ha confirmado más positivos en Zamora.