"Horror" en el hipermercado

Las compras impulsivas por el miedo al coronavirus han llegado a la capital. Algunos supermercados, sobre todo de la cadena Mercadona, están "arrasados" por parte de unos clientes con miedo a que el coronavirus les pille en casa sin papel higiénico. Y sin pañuelos, botes de conservas, carne de ternera y pollo o jabón de manos. Encontrar cualquiera de estos productos es una tarea muy complicada en algunos supermercados de la capital zamorana. El miedo al desabastecimiento, indebido según parece, que el lunes se hizo patente en las principales ciudades del país se trasladó en la jornada del martes y a lo largo del día de ayer a los supermercados de Zamora.

El papel higiénico es en algunos supermercados el producto más demandado. No es raro ver a clientes, tanto jóvenes como más veteranos, cargados con varios paquetes de papel camino de la caja. En algunos supermercados el papel higiénico se ha agotado antes de las once de la mañana y en otros escasea. Los trabajadores de los supermercados, en muchos casos, no dan crédito al comportamiento de algunos clientes.

Lo mismo sucede con el jabón de manos, un producto más de "lista" de los más paranoicos, y con los paquetes de pañuelos desechables. Las estanterías de productos frescos están también "arrasadas" en determinados establecimientos, sobre todo por lo que refiere al pollo.

Con todo, cabe destacar que la situación se produce en un puñado de supermercados. En otros, muchos de los que hay repartidos por la ciudad, impera la normalidad y los clientes realizan sus compras como cualquier otro día.

La causa a esta situación está en la incertidumbre y en la histeria que se ha apoderado de gran parte de la población, población que ha acudido en masa a los establecimientos comerciales para aprovisionarse de productos para poder vivir sin salir de casa durante meses. Los mensajes de las cadenas de supermercados, que aseguran que hay mercancía para todos, no bastan a los más desconfiados. De hecho, en el hipermercado Carrefour ubicado en el Centro Comercial Valderaduey avisaban por megafonía a los clientes de que había producto suficiente para todos y de que no se pararía de reponer durante las próximas horas. Lo más probable, aseguran los supermercados, es que la situación se normalice a lo largo de los próximos días por una cuestión fundamental: quien haya comprado ayer 10 paquetes de 12 rollos de papel higiénico no volverá hoy a por más... seguramente.