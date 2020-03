"El glaucoma sin tratamiento produce ceguera en un ojo, en el 40% de los casos"

A. P.

El glaucoma es un conjunto de enfermedades que afectan al nervio óptico. Todas ellas tienen en común la pérdida progresiva de tejido dentro del nervio y, como consecuencia, una pérdida de función visual. Hoy, 12 de marzo, se celebra el Día Mundial del Glaucoma y Ramón Bringas Calvo, especialista de la Unidad de Glaucoma del Instituto Oftalmológico Recoletas, habla en la entrevista sobre esta enfermedad, que en bastantes casos, si se deja a su libre evolución, provocará la pérdida completa de la función visual y, por tanto, la ceguera en el ojo afectado.

Recoletas cuenta en Zamora con una clínica especializada en Oftalmología y optometría clínica.

La clínica en su conversión como Instituto Oftalmológico Recoletas ha ampliado su cartera de servicios oftalmológicos, así como su cuadro médico con profesionales de reconocido prestigio nacional convirtiéndose por ello en centro de referencia de patologías oculares.

–¿Hay diferentes tipos de glaucoma?

–Efectivamente. Existen diferentes tipos de glaucoma. Se clasifican en función de dos aspectos, primero, la posibilidad o no de ver la estructura que permite la salida del líquido que circula dentro del ojo en su parte anterior (humor acuoso). Si esta es visible, hablamos de glaucoma de ángulo abierto y si no lo es, de glaucoma de ángulo cerrado. Esta diferenciación es importante, ya que varios de los tratamientos que aplicamos en esta enfermedad dependerán de esta característica clínica. También se clasifican según la causa. Hablamos de glaucomas primarios cuando no objetivamos causa que justifique el mal funcionamiento del sistema de drenaje del humor acuoso y sí un deterioro progresivo del nervio óptico, y glaucomas secundarios cuando sí podemos observar en la exploración factores que determinan ese mal funcionamiento.

–¿Cuáles son los síntomas?, ¿La persona afectada lo nota?

–Los glaucomas, en general, son enfermedades de lenta evolución, que provocan un deterioro progresivo del nervio óptico. El nervio óptico, uno por cada ojo, es una estructura formada por unos 1,2 millones de pequeños cables. A medida que el ser humano va cumpliendo años, existe una pérdida fisiológica muy lenta, de manera que en la mayoría de los casos deberíamos vivir muchos más años de los que vivimos para notar esa pérdida de tejido en el nervio óptico. Los glaucomas provocan una pérdida más acelerada de ese tejido dentro del nervio. En general, en el caso de un glaucoma primario de ángulo abierto, desde que la enfermedad comienza hasta que el paciente empieza a notar algo en su visión pueden pasar, de media, unos 20 o 25 años. Cuando hablamos de que el glaucoma es asintomático hasta los estadíos finales de la enfermedad, nos referimos al glaucoma de largo más frecuente, que es el primario de ángulo abierto. Es cierto que otros tipos de glaucomas pueden provocar otros síntomas, a veces dolores oculares intermitentes que van y vienen, de unas horas de duración. Puede ser el caso de un glaucoma primario de ángulo cerrado o de un glaucoma pigmentario, pero es muy poco frecuente y ante un cuadro clínico como el descrito, es muy probable que sean otras las causas.

–¿Cómo puede afectar el glaucoma a la visión?

–Para que el glaucoma afecte a la visión es necesario que la gran mayoría del nervio óptico esté destruido. La pérdida es inicialmente del campo visual periférico. A medida que el daño avanza, también lo hace hacia el centro de la visión y es ahí, muy cerca del centro, cuando el paciente nota que "algo pasa" en su visión. Dejado a su libre evolución sin tratamiento, el glaucoma produce ceguera en un ojo en aproximadamente un 40% y ceguera en los dos ojos en un 10% de los pacientes.

–¿Hay personas con un mayor riesgo de tener glaucoma?

–Muchos de los tipos primarios y secundarios de glaucoma presentan un componente genético. Deberíamos hacer una revisión oftalmológica anual a partir de los 35 años para prevenir el glaucoma. Si en una primera revisión se detecta una presión ocular elevada o un nervio óptico sospechoso, a ese paciente habrá que vigilarle anualmente. Existen una serie de factores de riesgo conocidos para desarrollar un glaucoma primario de ángulo abierto: la presión ocular elevada, por encima de 25 mmHg; la edad, por su influencia sobre la elevación de la presión ocular; la miopía elevada, la raza negra, el espesor corneal central y antecedentes familiares de glaucoma. Cuantos más factores de los anteriores concurran en una persona, más riesgo de desarrollar la enfermedad.

–¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad?

–Estudios epidemiológicos realizados en España dicen que la prevalencia de hipertensión ocular es entre un 8% y un 10% de la población. La del glaucoma primario de ángulo abierto estaría, de media, entre el 1% y el 2%. No obstante, la incidencia aumenta con la edad, de manera que por encima de los 85 casi una de cada cinco personas tiene glaucoma.

–¿Se puede prevenir?

–Al ser una enfermedad de marcado componente genético, no es posible prevenir su aparición. En aquellos pacientes que acumulen varios factores de riesgo, entre ellos, la presión ocular elevada y que aún no hayan desarrollado daño en el nervio óptico, la reducción de la presión puede reducir el riesgo de transformación de una hipertensión ocular en un glaucoma.

–¿Es importante el diagnóstico precoz?, ¿Habría que hacerse revisiones periódicas para detectarlo?

–Indudablemente aquellas personas que tras varias revisiones acumulen varios factores de riesgo, deberán ser seguidas por el oftalmólogo, en principio de manera anual, el resto de su vida. Es importante no solo tomar la presión ocular en cada revisión. También se debe analizar el nervio óptico con pruebas estructurales y funcionales para objetivar posibles cambios. Todas estas pruebas están disponibles en nuestro centro.

–¿Qué pasos siguen con el paciente de glaucoma?

–Lo primero es definir el tipo de glaucoma. Sabemos que hay glaucomas que evolucionan más rápido que otros, dentro de ser enfermedades que, en general, avanzan muy despacio. En función del daño en el nervio óptico y la presión ocular, deberemos ser más enérgicos o no a la hora de aplicar el tratamiento y de pautar las correspondientes revisiones.

–¿Qué tratamientos existen?

–El tratamiento principal del glaucoma es reducir la presión ocular, ya que no es posible modificar ninguno de los otros factores de riesgo que predisponen a tener glaucoma. Esto lo podemos hacer de tres formas, con tratamiento médico con colirios para reducir la presión, tratamiento láser o cirugía. En función del daño producido por glaucoma, la tolerancia al tratamiento, la expectativa de vida del paciente y la presión ocular inicial, se puede empezar bien por un colirio o dos, láser o bien plantear al paciente, de entrada, la cirugía. Hoy en día disponer de un sub-especialista de referencia en glaucoma es algo muy importante, tal y como indican las diferentes sociedades científicas. En nuestro Instituto disponemos de profesionales con más de 20 años de experiencia en el manejo diagnóstico y terapéutico de esta enfermedad.