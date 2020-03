La exministra zamorana, Ana Pastor tiene la enfermedad y se encuentra aislada en casa

"huir de los espacios donde hay mucha aglomeración de personas. Donde hay mucha gente concentrada procurar no acudir". Fundamental, "lavarse muchísimo las manos, es lo más eficaz,. Y no tocarse la cara, porque el virus entra por cualquier espacio" que pueda, como "conjuntiva, nariz y boca, porque estamos todo el tiempo tocando superficies con las manos". Es cierto que puede haber faltas de material, como mascarillas o solución hidroalcohólica como desinfectante de manos en farmacias y otros establecimientos, aunque no así en los centros sanitarios, donde sí se dispone de estos elementos que se están gestionando de una manera incluso más cuidadosa durante esta crisis. López Cañibano y Cordero hicieron un llamamiento a la ciudadanía para "la utilización de los medios sanitarios de una manera racional. No tenemos que acudir todos al médico por una tos o un catarro, sino aislarse en el domicilio y llamar a los teléfonos previstos, pero,no acudir al centro sanitario para no colapsar".

El Sindicato de Enfermería Satse ha pedido que "se limite la entrada de visitas a los hospitales".