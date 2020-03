La Vera Cruz ofrece a los cofrades túnicas para el desfile procesional

La Cofradía de Santa Vera Cruz vuelve a ofrecer a los hermanos túnicas para desfilar. Los interesados deben acudir a la sede de la cofradía, el viernes 20, a las 20.00 horas.

Las normas de préstamos son pertenecer a la cofradía antes de la solicitud, el abono de 50 euros y la devolución en perfecto estado y si no lo estuviera solo se procedería a la devolución de 20 euros. En caso de devolución con deterioros que, a juicio de la junta directiva, se consideren graves, o bien no se devuelva "se abonará la cantidad de 200 euros en un plazo no superior a 15 días naturales desde el sábado 18 de abril", explica la cofradía en sus redes sociales. Además, aclaran que el préstamo solo es de la túnica morada, se facilitan los complementos como cíngulo o guantes negros necesarios para poder procesionar.