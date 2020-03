El PSOE reafirma su compromiso "y el del Gobierno de España" con Monte la Reina

El PSOE zamorano asegura que el debate surgido en los últimos días con respecto al futuro del campamento militar de Monte la Reina obedece al "juego político" y no a las intenciones reales del Ejecutivo de financiar el campamento, que "siguen ahí" porque es "el compromiso" adquirido. Así lo asegura el diputado nacional y secretario provincial del Partido Socialista en Zamora, Antidio Fagúndez. "El compromiso del PSOE es, ha sido y sigue siendo que el campamento de Monte la Reina sea una realidad en los próximos años y para ello seguimos trabajando tanto en el seno del partido como dentro del Gobierno. Es un compromiso adquirido y es nuestra apuesta", ha asegurado Fagúndez, primer representante del PSOE que se posiciona sobre este asunto en las últimas semanas.

Para el diputado nacional "no tiene sentido" la polémica de los últimos días. "Las instituciones y partidos que durante toda la campaña electoral y durante el verano dijeron que el proyecto no debía tener colores políticos, que era un compromiso de Estado, son las mismas que ahora politizan el asunto". Fagúndez recuerda que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se comprometió con representantes institucionales zamoranos y con el entonces presidente Juan Vicente Herrera a que "el proyecto fuera una realidad". La promesa "se mantiene", apunta el diputado nacional y en esta línea "vamos a seguir trabajando". Insiste el líder de los socialistas zamoranos en que "no hay debate" y que en PP "quiere embarrar porque nunca ha creído en este proyecto". Pese a todo, "nuestra hoja de ruta está clara".

El PSOE de Zamora espanta el fantasma, que ha cobrado fuerza en los últimos días, de que este sea un nuevo proyecto frustrado para la provincia. "Ni el Gobierno ni ninguno de sus representantes en el territorio han dicho que esto no se vaya a hacer", ha asegurado Fagúndez, para después añadir que "nuestro objetivo es que esto sea una realidad" y que "es una pena que el resto de instituciones que dijeron que iban a colaborar se hayan bajado del barco".

La polémica surgida en los últimos días nace de unas declaraciones del delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, que se abrió a una ronda de contactos con las instituciones zamoranas para tratar el tema de la financiación. El primero en contestar a estas declaraciones fue José María Barrios, presidente del PP de Zamora y vicepresidente de la Diputación, y después lo hizo el alcalde de Zamora en el mismo sentido. Colaboración sí, pero la financiación debe ser una cuestión que afecte solo al Gobierno de la nación. En la misma línea se posicionó después el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, cuando tildó de "ridícula" la posibilidad de cofinanciar la iniciativa. Los empresarios tienen ideas que van en la misma dirección y exigen al Gobierno que cumpla la promesa que el propio presidente del Gobierno hizo en Zamora, cuando aseguró que pondría en marcha la iniciativa en la próxima legislatura.