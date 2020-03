Las cofradías preparan "con normalidad" la Semana Santa, pendientes del Gobierno

La Junta pro Semana Santa, así como las cofradías y hermandades, siguen con los preparativos de la Pasión "con absoluta normalidad" cuando queda menos de un mes para celebrarse el Traslado del Nazareno de San Frontis, pese al primer caso de coronavirus confirmado en Zamora y a la rápida extensión de la epidemia en España. "Acataremos cualquier indicación que pudiera hacerse por parte de las autoridades competentes", ha puntualizado el portavoz de las cofradías y secretario de la Junta de Cofradías, Rufo Martínez de Paz.

Sobre la posible existencia de un plan alternativo para evitar momentos de aglomeraciones como pueden ser el Juramento del Silencio, el canto del Miserere, el acto de Buena Muerte en la plaza de Santa Lucía o la entrada de los pasos de Jesús Nazareno en el Museo de Semana Santa, entre otros muchos, "no sabemos si se van a limitar o prohibir concentraciones de un número determinado de personas. Especular con ello no tendría mucho sentido" especifica Martínez de Paz quien prosigue: "De momento, más allá de no descartarlo, ninguna autoridad ha hablado expresamente de los actos de la Semana Santa en ningún lugar de España".

El portavoz de la Junta pro Semana Santa sostiene que "si llega el caso, cumpliremos con nuestras obligaciones como ciudadanos. De momento, vamos a confiar en que eso no ocurra y recemos por ello, pero no sólo por el bien de la Semana Santa sino por la salud de todos, que es lo realmente importante".

El coronavirus ya ha provocado que Nuestra Madre y Espíritu Santo varíen la celebración de sus respectivos besapiés y el Obispado de Zamora, días atrás, instó a realizar las muestras de devoción con una respetuosa reverencia evitando el contacto físico con las imágenes.